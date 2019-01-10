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Туризм
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Большинство российских туристов продлили себе новогодние каникулы

Только треть российских туристов, отправившихся в путешествие во время новогодних каникул, вернулись из него к 9 января. Все остальные продлили себе отдых, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Aviasales.

Жители Алтая на новогодних каникулах.
Жители Алтая на новогодних каникулах.
instagram.com/nbolobchenko

20% туристов приобрели себе обратные билеты на 10 января. Столько же — на пятницу, 11 января. Каждый четвертый вернется в родной город в ближайшие выходные, а каждый двадцатый — на Старый новый год, 14 января.

Отмечается, что возвращаясь домой не к началу рабочего времени, а в другие, менее популярные дни, путешественник может сэкономить на покупке авиабилетов до 16% их стоимости.

Больше всего российских туристов отдыхает сейчас в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Симферополе, в Тбилиси, Стамбуле, Берлине. Ереване.

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