Большинство российских туристов продлили себе новогодние каникулы

20% туристов приобрели себе обратные билеты на 10 января. Столько же — на пятницу, 11 января. Каждый четвертый вернется в родной город в ближайшие выходные, а каждый двадцатый — на Старый новый год, 14 января.
Отмечается, что возвращаясь домой не к началу рабочего времени, а в другие, менее популярные дни, путешественник может сэкономить на покупке авиабилетов до 16% их стоимости.
Больше всего российских туристов отдыхает сейчас в Сочи, Краснодаре, Минеральных Водах, Симферополе, в Тбилиси, Стамбуле, Берлине. Ереване.