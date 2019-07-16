Брызги и визги! Как барнаульцы отдыхают за городом

База отдыха в полутора часах от Барнаула предлагает горожанам беззаботный отдых «все включено» с интересными развлечениями на воде и на суше.

База отдыха «Русский Дом» приглашает вас на песчаные берега красивейшей реки Чумыш (приток Оби)! Чистый речной песок, отсутствие посторонних, пологий вход в воду, которая, кстати, уже отлично прогрелась! Если даже кто-то вдруг продрогнет — для вас есть уникальная возможность — согреться после заплыва в русской бане! Из реки — и сразу в парилку, да со свежим веничком!

У вас нет времени на длительный отпуск, и вы можете выкроить для отдыха всего несколько дней? Так оторвитесь в эти дни по-настоящему!

База отдыха «Русский Дом» расположена в красивейшем месте Алтайского края, всего в полутора часах на авто или автобусе от Барнаула, на природоохранной территории — свежий воздух и чудесные пейзажи родного края. Будьте уверены — даже за короткий срок вы отдохнете так, как не отдыхали за месяц на курорте!

Гости «Русского Дома» с удовольствием отдыхают по программе «все включено»! В стоимость, которую вы платите только один раз, входит проживание, питание и все основные развлечения. Это совершенно беззаботный отдых — вы будете чувствовать себя, как дома!

Здесь все сказочно — ваши дети придут в восторг от того, что будут обедать и ужинать на настоящем корабле в компании бывалого Капитана. Каждый день корабль «Любовь» выходит в рейс, в трапезной корабля вы ощутите настоящую палубную качку и увидите морскую волну в иллюминаторах. Есть в «Русском Доме» и сказочная «Избушка на курьих ножках», где хозяйничает Баба Яга!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

В «Русском Доме» домашняя кухня — все натуральное, приготовленное с заботой и любовью. На завтрак — домашние молочные продукты — для здоровья и бодрости, куриный бульон, блинчики. На обед: первое, второе, компот — как в детстве + плюс салатики и закуски… А ужин в «Русском Доме» длится до последнего гостя. Здесь вы отведаете различные блюда русской кухни, а после трапезы можно прогуляться по лесу, покататься верхом, посидеть с друзьями в баре, у камина, потанцевать на дискотеке или сыграть партию на бильярде. Да, действительно, есть из чего выбирать!

Самое, без сомнений, ценное в летнем отдыхе — это полноценная возможность купаться и загорать, не опасаясь и не напрягаясь. Именно эта возможность есть в «Русском Доме»!

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем. База отдыха «Русский Дом». Фото предоставлено рекламодателем.

На базе отдыха нет фиксированных заездов, гости сами выбирают день заезда, а также продолжительность своего отдыха в Алтайском крае.

Приезжайте в гости! Будем рады вам!

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