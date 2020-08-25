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Туризм

Чартерные рейсы в Турцию теперь доступны еще из трех городов России

Туроператор ANEX Tour объявил о возобновлении полетных программ в Турцию из еще трех городов России, сообщает Турпром.

Самолет. Авиасообщение.
Самолет. Авиасообщение.
CC0

Список пополнили Новосибирск, Казань и Калининград.

«В связи с сообщением, выпущенным Росавиацией 20.08.2020, список разрешенных городов РФ для вылетов в Турцию расширен. На сегодняшний день возможны прямые рейсы в Турцию из 6 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск», — сообщили в пресс-службе туроператора.

Чартерные полетные программы стратегического партнера AZUR air стартовали с 21 августа из Казани и Новосибирска. С 5 сентября ожидается старт из Калининграда.

ANEX Tour также сообщает, что прямые рейсы в Анталию доступны из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Калининграда. В Даламан — из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. А в Бодрум только из Москвы и Санкт-Петербурга.

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