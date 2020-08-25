Чартерные рейсы в Турцию теперь доступны еще из трех городов России

Список пополнили Новосибирск, Казань и Калининград.
«В связи с сообщением, выпущенным Росавиацией 20.08.2020, список разрешенных городов РФ для вылетов в Турцию расширен. На сегодняшний день возможны прямые рейсы в Турцию из 6 российских городов — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград и Новосибирск», — сообщили в пресс-службе туроператора.
Чартерные полетные программы стратегического партнера AZUR air стартовали с 21 августа из Казани и Новосибирска. С 5 сентября ожидается старт из Калининграда.
ANEX Tour также сообщает, что прямые рейсы в Анталию доступны из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону и Калининграда. В Даламан — из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. А в Бодрум только из Москвы и Санкт-Петербурга.