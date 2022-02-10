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Туризм

Чемодан, вокзал: россияне бросились покупать товары для путешествий на поезде

В январе в России повысился спрос на товары, предназначенные для поездок на поезде, следует из результатов исследования, проведенного аналитиками Aliexpress Россия и «Туту.ру».

Чемодан.
Чемодан.
СС0

Выяснилось, что интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января возрос в 5 раз, а к чемоданам — на треть.

Популярнее всего оказались нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тыс. рублей и вместительные модели на колесах из поликарбоната с кодовым замком по цене от 4 до 8 тыс. рублей, пишет Газета.Ru.

Также россияне стали чаще покупать складную посуду для путешествий — спрос на нее вырос в три раза. Больше всего путешественников интересовали складные чашки из нержавеющей стали и складные кружки для кемпинга.

При этом самый резкий рост показал спрос на массажные подушки — он увеличился в 9 раз.

Маршруты

Самым популярным маршрутом у любителей путешествовать по железной дороге оказался путь из Москвы в Санкт-Петербург — по этому направлению оформлены 11% билетов. Также москвичи выбирали поездки в Нижний Новгород, Казань, Ярославль и Брянск.

«В целом больше всего поездок запланировано из регионов в Москву (26%) и Санкт-Петербург (11%), далее по востребованности следуют Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень, Нижний Новгород, Сочи, Новосибирск и Казань», — отмечается в сообщении.

Между тем санатории Алтая обошли по цене все сибирские здравницы.

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