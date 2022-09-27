Чемоданизация. О возврате средств мобилизованным и своем будущем рассказали в барнаульских турфирмах

Состояние у турбизнеса явно не боевое. Деньги призывникам, если такие будут, возвращать придется — в этом никто не сомневается. Но на каких условиях? И ждет барнаульские компании при худшем сценарии? Разбирался altapress.ru .

Официальная позиция

О тотальном «мужском» железном занавесе руководители профильных ведомств не говорят.

В туротрасли часто вспоминают второй пункт 21 статьи федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Он гласит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Очередь в аэропорту , Таиланд. @S7 Таиланд , телеграм канал

«Если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно, — успокаивает читателей своего телеграм-канала глава Ростуризма Зарина Догузова. — У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне».

Она посоветовала последовать рекомендации главы комитета Госдумы по обороне: обратиться за уточнением в военкомат.

«Все опасаются масштабных запретов на вылет за рубеж»

О том, на каких условиях возвращать деньги за несостоявшиеся туры мобилизованным пока, ничего неизвестно, ответила altapress.ru Ольга Ришко, директор офиса продаж Pegas Touristik. По словам собеседницы, ни одному ее клиенту еще не вручили повестку и пока все стабильно вылетают за границу. Подобный комментарий дал директор «СГ-тур» Валерий Шейко.

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур»:

Коронавирус показал, что нельзя продавать «далеко», иначе все превращается в судебные тяжбы. Поэтому пока нет таких туристов, которым нужно возвращать деньги в связи с частичной мобилизацией.

Российский загранпаспорт. Анна Зайкова , altapress.ru

Клиентов туристической компании «Плот» тоже выпускают из страны. «Некоторые люди, которые вылетают завтра-послезавтра, уже взяли справки из военкомата с разрешением на выезд, — рассказывает директор фирмы Александр Смирнов. — Чтобы не получить сюрприз на пересадке в Москве и избежать лишних расходов».

Насчет возвратов собеседник ответил: «Это зона действия туроператора». Как заметил Смирнов, в основных обязанностях агентства: консультации туристов, прием оплаты, своевременное перечисление ее туроператору, на котором и лежат вся основная юридическая и финансовая ответственность.

«Турфирма может вернуть деньги по личной инициативе из своих средств, если, допустим, оператор отказался, но таких меньшинство, — говорит он. — Юристы уже рекомендуют использовать дополнительное приложение к договору, о том, что агентство не несет финансовой ответственности при такой отмене тура».

Сейчас все продажи в «Плоте» встали — туристы заняли выжидательную позицию. «Все опасаются масштабных запретов на вылет за рубеж, просачиваются слухи, что мужчины призывного возраста будут невыездными, — говорит Александр Смирнов. — Как планировать поездки в ситуации неопределенности? Ведь такие путешествия в основном семейные. Одиночки и друзья — небольшой процент путешественников».

Александр Смирнов. Анна Зайкова

«Продажи могут просесть на 60%"

Один из туроператоров ответил компании, что возвращать деньги призывникам следует по основному договору, то есть турист получит штраф согласно фактически понесенным затратам.

Александр Смирнов,

директор туристической компании «Плот»:

Понятно, что, если государство не включается, оператор неизбежно несет расходы: за невылет при невозвратном тарифе, за бронь отеля, за отмену которой есть штрафы. Пока никто не сказал: «Не беспокойтесь, мы эти затраты компенсируем». Мы не надеемся, что это случится.

Подобного мнения придерживается и директор «СГ-тура» Валерий Шейко: «Если границы закроют, все останутся на руках с путевками, неизвестно, кто и как будет возвращать понесенные расходы». Он ожидает, что в будущем продажи могут просесть на 60% и более.

Также он дал прогноз, что будет с компанией, если все главные страхи турсообщества оправдаются.

Крым. CC0

Валерий Шейко,

директор «СГ-тур»:

Нам придется либо закрываться, либо переформатироваться. Мы немного занимаемся внутренним туризмом: Сочи, Санкт-Петербург, Москва, но на это спрос не такой большой. Возможно, потому что мы не профильные в этом деле. Последние два года сильно ударили по выездному турбизнесу, он и так еле-еле держится. А сейчас… Неизвестно, что дальше. Будем ждать.

Решение авиакомпаний

Насчет денежной доступности путешествия Александр Смирнов призывает не беспокоиться. Безумная стоимость авиабилетов — только в ближайшие даты вылета, к середине октября цены выравниваются.

«Аэрофлот» разместил на своем сайте порядок возврата билетов для россиян, подлежащих призыву. Компания признает отказ таких пассажиров от перевозки вынужденным, поэтому производит полный возврат.

Для этого требуется предоставить повестку или мобилизационное предписание с документами, которые подтверждают, что воинскую часть «туриста» привели в военное состояние. Или же отказ на разрешение на выезд с места жительства из военкомата.

Семья , дети. Отпуск. Море. CC0

Помимо этого деньги вернут и членам семьи, вне зависимости от того, должны были они лететь на одном рейсе или нет, а также пассажирам, у которых перелет был оформлен в одном бронировании с призывником (не считая групповые бронирования).

Практически аналогичный порядок появился на сайте таких авиакомпаний, как Nordwind и «Победа».

Все эти меры касаются тех, кто приобрел билеты до 21 сентября включительно.