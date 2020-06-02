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Туризм

Чешская путешественница рассказала о своей поездке в Сибирь

Жительница чешского города Йиглава Йогана Седлачкова объездила на машине Сибирь и рассказала, что удивило ее во время путешествия. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на портал Idnes.

Зимний Байкал
Зимний Байкал
https://www.instagram.com/hobopeeba/

«Мы проделали путь из Праги в Киев, оттуда в Иркутск, Якутск, Магадан и обратно. Особенно нас интересовали несколько мест», — рассказала путешественница.

Она на машине пересекла замерзшее озеро Байкал, побывала на полюсе холода в Оймяконе, добралась до Магадана. По словам путешественницы, сильнее всего ее поразил Байкал.

«Мы ехали по бесконечной глади льда толщиной около метра и открывали для себя красивейшие места, куда в другое время добраться можно только на лодке. На берегах Байкала мы купались в термальных источниках под открытым небом», — рассказала она.

Однако поездка не обошлась без сложностей — в машине замерзало топливо, густело масло, разряжался аккумулятор, а из-за сильнейших морозов приходилось искать для авто теплый гараж.

При этом она считает, что, учитывая климат, дорожники в Сибири прекрасно справляются со своей задачей. Но все равно трассы остаются достаточно опасными из-за сплошного слоя накатанного льда, из-за чего водители рискуют съехать в кювет. Во время поездки однажды чешка попала в аварию.

«На Урале в нас въехал один русский, который не посмотрел в зеркало и не заметил, что мы его обгоняем», — рассказала путешественница.

Седлачкову особенно поразила подледная рыбалка в России. «Русские рыбаки ездят зимой на лед, проделывают отверстие и ловят в лунках. Некоторые живут на льду по несколько дней, а некоторые — даже целую зиму», — рассказала она.

За это путешествие Седлачкова преодолела 36 тысяч километров.

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