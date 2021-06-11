Четвертый этап продаж туров с кешбэком запустится в июне

Глава Ростуризма Зарина Догузова объявила, что четвертый этап продаж путевок с туристическим кешбэком откроется 16 июня, сообщают «Известия».

С этой даты можно будет покупать туры с 1 октября до середины декабря. Также Догузова отметила, что путевки можно приобретать по акциям раннего бронирования.

Сейчас в России проходит третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств за путевки, который завершится 15 июня. Уехать в путешествие можно до 30 июня.

Программа туристического кешбэка позволяет получить 20% от стоимости поездки по России на карту «Мир», которой должен быть оплачен тур. Максимальная сумма кешбэка за одну оплату составляет 20 тыс. рублей.