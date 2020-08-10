Чьи горы краше и какие моря лучше. Популярные виды туризма в России и за границей

Большинство туристов предпочитают проводить отпуск у моря. А лучший вариант для этого — Турция и Сочи.
Как добраться
Турция. С 1 августа российские туристы могут улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в главные курортные города, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Важно учесть, что самолеты летают только из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
Сочи. Добраться в российский город-курорт Сочи можно на самолете через Москву. Прямые рейсы выполняются из большинства городов нашей страны, в том числе из Барнаула.
Правила въезда
Турция. 14-дневный карантин для туристов отменен. Также не понадобится и справка об отсутствии коронавируса. Но в самолете во время полета придется заполнить специальную анкету, которая включает личные данные, номер кресла, адрес пребывания, контактный номер, данные о состоянии здоровья и наличии симптомов COVID-19.
Сочи. Специальных правил для въезда уже нет. Справки об эпидокружении и отсутствии коронавирусной инфекции нужны только для санаториев. Отели всех видов работают в прежнем режиме, пляжи открыты.
Что посмотреть
Турция. Страна прекрасно подходит для отдыха у моря. Можно выбрать любой из доступных курортов и наслаждаться долгожданным отпуском.
Сочи. Главная достопримечательность города — это море. Стоит отметить, что вход на все пляжи бесплатный. Исключение составляют только территории ведомственных организаций и частная собственность, но таких мест немного.
Если вы любитель музейных экспонатов и прогулок по красивым улочкам известных городов, то смело покупайте билеты в Лондон или Питер.
Как добраться
Великобритания. Ранее страна не закрывала свои границы, но там был введен карантин для прибывающих. Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа. Теперь добраться до Лондона можно прямыми рейсами из указанных трех городов России.
Санкт-Петербург. Приехать сюда возможно из любого города России на любом виде транспорта, требуется только ваше желание.
Правила въезда
Великобритания. По прибытии в Лондон придется соблюдать режим самоизоляции 14 дней. За несоблюдение этого правила — штраф в размере £1 тыс. (это около 97 тыс. рублей). Гости столицы также должны заполнить онлайн-анкету за 48 часов до въезда, в которой нужно указать сведения о состоянии здоровья, контактные данные и адрес пребывания. Также необходимо ношение маски в общественных местах и соблюдение дистанции в два метра.
Но помните, чтобы попасть в Великобританию, необходимо оформление визы.
Санкт-Петербург. По прибытии в город двухнедельная изоляция не потребуется. Но общеизвестные рекомендации Роспотребнадзора, такие как ношение маски, соблюдение дистанции, использование антисептических средств, придется соблюдать.
Что посмотреть
Великобритания. Лондон просто кишит всемирно известными музеями. Это и Музей мадам Тюссо, и Музей Шерлока Холмса, и Дом-музей Чарльза Диккенса, и Музей Гарри Поттера, и Музей Джеффри, и музей-корабль «Катти Сарк», а также десятки достопримечательностей, которые встречаются на каждом шагу.
Санкт-Петербург. Он уже сам по себе выглядит словно музей. Гулять по нему — огромное удовольствие не только для любителей исторической архитектуры. Питер славится огромным количеством различных музеев. Но из-за эпидемиологической обстановки в некоторых из них введены особые правила посещения. Ознакомиться с ними можно на официальных сайтах учреждений.
Для горного туризма и экстремального восхождения прекрасно подходит Танзания и Республика Алтай.
Как добраться
Танзания. Улететь из России можно только на остров Занзибар. А оттуда любым видом транспорта добраться до горы Килиманджаро. Некоторые турфирмы на острове даже продают экскурсионные туры к знаменитому месту.
Республика Алтай. Добраться сюда можно несколькими способами. Первый — самолетом до Барнаула, а потом на машине или автобусе до Горно-Алтайска. Второй — чартерным рейсом из Москвы или Санкт-Петербурга прямо в республику.
Правила въезда
Танзания. При въезде туристам не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса. Россиянам, чтобы попасть в страну, нужно оформить визу. Сделать это можно в аэропорту по прибытии за 50 долларов. Виза выдается на 90 дней.
Республика Алтай. Режим самоизоляции для приезжающих здесь отменен. Действует обязательный масочный режим.
Что посмотреть
Танзания. Здесь есть прекрасная и всем известная гора Килиманджаро. Она расположена в северо-восточной части страны, в одноименном национальном парке. Это высочайшая вершина Африки, которая на самом деле является спящим вулканом. Высота — 5892 метра над уровнем моря.
Республика Алтай. Она славится своими красотами на весь мир. Куда ни посмотри — горы. Самой высокой точкой Сибири является Белуха — 4509 метров над уровнем моря. Ее называют жемчужиной Алтая. Местные жители считают гору священной, они верят, что здесь обитает богиня Умай и существует вход в Шамбалу. Туристов же манят необыкновенные виды и возможность испытать себя.
Любители вкусно поесть чаще выбирают для отдыха гастрономические туры. Вкуснее всего будет в Черногории и Астраханской области.
Как добраться
Черногория. Правительство страны разрешило въезд для россиян. Однако прямых рейсов нет. Туристы отправляются туда через другие страны, с которыми уже восстановлено авиасообщение.
Астраханская область. Добраться можно автомобильным, железнодорожным и авиатранспортом.
Правила въезда
Черногория. На территории страны действует масочный режим и соблюдается дистанция в два метра. Российским туристам сидеть на двухнедельном карантине не понадобится, также не нужен и тест на COVID-19.
Астраханская область. Режима самоизоляции для приезжих нет. В области действует масочный режим и соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра.
Что посмотреть
Черногория. Здесь предлагается множество различных гастрономических туров. Особой популярностью пользуются винные туры. Во время дегустации самых вкусных вин прямо в подвалах туристам рассказывают об истории их производства, а также предоставляют возможность самим поучаствовать в процессе их изготовления.
Астраханская область. Это регион с древними кулинарными традициями, в которых сочетается европейский консерватизм и восточная щедрость. Его территория многонациональная, поэтому здесь можно насладиться кухнями различных народов. Например, армянской, казахской, грузинской, татарской, украинской, азербайджанской, ногайской и многими другими.
Или же отправиться в настоящий гастрономический тур со специальной программой, в которую входит дегустация вин, сыров, пива, арбузов, рыбы и традиционных блюд. А также мастер-классы по приготовлению астраханской ловецкой кухни.
Экологический тур — это совершенно иной и по-своему уникальный вид отдыха, непохожий ни на какой другой. Его главная концепция — ощутить гармонию с природой, а сделать это лучше всего в Абхазии и на Байкале.
Как добраться
Абхазия. Как и другие вышеперечисленные страны, Абхазия сняла ограничения для российских туристов. Но рейсов туда нет. Границу можно пересечь пешком или на машине. Виза для этого не потребуется.
Байкал. Для поездки к озеру в качестве опорной точки чаще всего выбирают Иркутск. От города до него всего 70 километров. А до ближайшего поселка Листвянка, которое расположено на побережье, ходят рейсовые автобусы и маршрутки.
Правила въезда
Абхазия. Туристы, которые планируют посетить страну, при себе обязательно должны иметь справку, подтверждающую отсутствие коронавируса. Результаты должны быть получены не позднее, чем за трое суток до дня прибытия.
Байкал. Озеро расположено на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В обоих регионах режим самоизоляции для туристов отменен, поэтому можно выбрать любое удобное место для пребывания.
Что посмотреть
Абхазия. Программа экотуров по этой стране обычно включает посещение Пицундо-Мюссерского заповедника, который расположен на побережье Черного моря и прославился наличием редчайших видов сосен, а также посещение Рицинского национального реликтового парка, в котором обитают медведи, волки, лисицы, кавказские олени и косули. Туристы смогут увидеть здесь водопады, бурные горные реки, озера с кристально чистой водой и минеральные источники.
Байкал. Рядом с жемчужиной Сибири организовано множество геопарков, которые прекрасно подходят для подобного вида отдыха. Здесь расположены сакральные места, поражающие удивительной красотой и отражающие великую ценность природы. При изучении байкальской флоры и фауны туристы отдыхают как физически, так и духовно.
Наталья Ревкина,
директор туристического агентства «Мир отдыха»:
Туры за границу начали потихоньку бронировать, но пока с осторожностью. В приоритете остается Турция с вылетом из Москвы. Однако количество бронирований по сравнению с прошлым годом намного меньше.
Сегодня туристов больше привлекают безвизовые страны и курорты юга России. Выгоднее всего отправиться в Абхазию, Крым и на Алтай. Цены на путевки в этом году немного выросли, но все зависит от региона. Например, отдых в Горном Алтае подорожал на 3−5%.
Справка
С 15 августа ожидается возобновление авиасообщения со Швейцарией. Помимо этого, вскоре планируется открытие границ с Мальдивами, ОАЭ, Хорватией, Южной Кореей и Мальтой.