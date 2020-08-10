Чьи горы краше и какие моря лучше. Популярные виды туризма в России и за границей

1 Морской отдых

Большинство туристов предпочитают проводить отпуск у моря. А лучший вариант для этого — Турция и Сочи.

Как добраться

Турция. С 1 августа российские туристы могут улететь в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — в главные курортные города, такие как Анталья, Бодрум и Даламан. Важно учесть, что самолеты летают только из Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.

Сочи. Добраться в российский город-курорт Сочи можно на самолете через Москву. Прямые рейсы выполняются из большинства городов нашей страны, в том числе из Барнаула.

Правила въезда

Турция. 14-дневный карантин для туристов отменен. Также не понадобится и справка об отсутствии коронавируса. Но в самолете во время полета придется заполнить специальную анкету, которая включает личные данные, номер кресла, адрес пребывания, контактный номер, данные о состоянии здоровья и наличии симптомов COVID-19.

Сочи. Специальных правил для въезда уже нет. Справки об эпидокружении и отсутствии коронавирусной инфекции нужны только для санаториев. Отели всех видов работают в прежнем режиме, пляжи открыты.

Что посмотреть

Турция. Страна прекрасно подходит для отдыха у моря. Можно выбрать любой из доступных курортов и наслаждаться долгожданным отпуском.

Сочи. Главная достопримечательность города — это море. Стоит отметить, что вход на все пляжи бесплатный. Исключение составляют только территории ведомственных организаций и частная собственность, но таких мест немного.