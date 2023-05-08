«Чике-Таманская весна». Яркий фестиваль прошел в Республике Алтай

Праздник возник около 20 лет и объединяет музыкантов, сказителей, народных мастеров, ремесленников и спортсменов.
В этом году фестивалю присвоили республиканский статус - по просьбам местных жителей и организаторов.
Глава республики Олег Хорохордин отметил, что в месте, где проходит фестиваль, в период цветения маральника скалы покрываются розово-лиловой дымкой, и начинается уникальное явление "цветущих гор".
На празднике выступили артисты, прошли соревнования по кок-бору (древняя, популярная конная-спортивная игра), а алтайские мастера представили свои работы.
На мастер-классах гости могли научиться изготавливать сувениры из войлока и оберегов, обучиться национальным видам спорта и попробовать поиграть на традиционных шумовых инструментах.
Также на празднике проходила выставка-продажа блюд национальной кухни и сельхозпродукции местных предпринимателей.
Ранее голые кусты без цветов не помешали туристам насладиться "Цветением маральника".