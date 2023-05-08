8 мая
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Туризм

«Чике-Таманская весна». Яркий фестиваль прошел в Республике Алтай

Фестиваль-праздник «Чике-Таманская весна – когда цветет маральник» состоялся 6 мая в урочище Кур-Кечу Онгудайского района, сообщают "Новости Горного Алтая".

Фестиваль "Чике-Таманская весна – когда цветет маральник"
Фестиваль "Чике-Таманская весна – когда цветет маральник"
Правительство Республики Алтай

Праздник возник около 20 лет и объединяет музыкантов, сказителей, народных мастеров, ремесленников и спортсменов.

В этом году фестивалю присвоили республиканский статус - по просьбам местных жителей и организаторов.

Глава республики Олег Хорохордин отметил, что в месте, где проходит фестиваль, в период цветения маральника скалы покрываются розово-лиловой дымкой, и начинается уникальное явление "цветущих гор".

На празднике выступили артисты, прошли соревнования по кок-бору (древняя, популярная конная-спортивная игра), а алтайские мастера представили свои работы.

На мастер-классах гости могли научиться изготавливать сувениры из войлока и оберегов, обучиться национальным видам спорта и попробовать поиграть на традиционных шумовых инструментах.

Также на празднике проходила выставка-продажа блюд национальной кухни и сельхозпродукции местных предпринимателей.

Ранее голые кусты без цветов не помешали туристам насладиться "Цветением маральника".

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