Амаральность. Голые кусты не помешали туристам насладиться «Цветением маральника»

Первое, что бросилось в глаза, — на площадке фестиваля отчаянно мало места. Тесноту обосновали официальные цифры: участниками юбилейного праздника стали около 40 тыс. человек, на 10 тыс. больше, чем в прошлом году. Так много людей приехало сюда со всех уголков края и других регионов.
Побывала на фестивале и семья австралийцев, которая недавно получила вид на жительство в России. Сабрина Хэйр рассказала, что они все-таки исполнили свою мечту и переехали в Белокуриху, где строят ферму.
Возможно, все они силой единой мысли могли бы заставить зацвести маральник — это было кстати. Розовые кусты, по сообщениям туристов, появились в разных частях Республики Алтай, но не на Бирюзовой Катуни.
Участники выкручивались как могли: украшали себя искусственными цветами и одевались в розовое. Большинство повязывало голову, шляпы и шеи любимым ярким атрибутом фестиваля — платком.
Был и другой способ проявить себя: на празднике провели красочный парад, где каждый район края подготовил необычные костюмы. По дороге рука об руку шли леший, марал с рогами, украшенными розовыми цветами, люди-чашки. Встретился даже «денисовский человек» — им стал Олег Акимов, замгенерального директора компании «Курорт Белокуриха» и член попечительского совета фонда «Денисова пещера».
Дети были заняты мастер-классами по рисунку, краеведению и прыжкам на батуте и т.д. Взрослые — разглядыванием сувениров ручной работы, дегустацией блюд в гастрозоне, дискотекой 80-х и, конечно, концертами.
29 апреля гости услышали музыку на любой вкус: от народной до джаза и рок-н-ролла, включая мощное барабанное шоу. Кроме того, группа «Фогель-Ко» сыграла множество каверов песен «ДДТ», «Наутилуса», «Чиж и Ко», «Чайфа», «Кино» и других.
А в 18:00 многотысячную толпу завела группа «Градусы». Внезапно оказалось, что журналисты altapress.ru знают больше семи песен — музыканты сыграли все то, что так часто попадало в ротацию: «Режиссер», «Кто ты?», «Невесомо», «Я всегда помню о главном» и другое. Включая, конечно же, ту самую «Голую», которая лишь бы ходила рядом.