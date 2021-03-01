Подземелье и драконы. Что хотят сделать с Денисовой пещерой и зачем строить второй Чуйский тракт

В Белокурихе прошло первое заседание общественного фонда «Денисова пещера». Бизнесмены, чиновники и ученые объединились, чтобы сделать из археологического памятника — интерактивный музей. Altapress.ru узнал, не помешают ли туристы науке, что будет в планируемом палеопарке и почему смешарики в сувенирных лавках — зло.

Кто , что и зачем

Фонд — площадка для обсуждения и инструмент развития туризма и науки у Денисовой пещеры — так говорят его попечители. Их цель — сохранить памятник, построить археологический и туристический центр и поддерживать науку. Планируется, что фонд будет предоставлять гранты, помогать молодым ученым, организовывать научные конференции и семинары.

Михаил Шуньков,

руководитель отдела археологии каменного века СО РАН:

— Главная уникальность Денисовой пещеры — с каждым годом задач не становится меньше, а только больше — мечта любого археолога. Мы не просто пришли и покопали — мы знаем, как человек жил, охотился, какая природа его окружала. Воссоздаем картину мира последних 300 тыс. лет. Деньги всегда нужны. Фонд может дать новый качественный толчок исследованиям.

Денисова пещера. Антон Нелюбин

Кто вошел в попечительский совет: Генеральный директор «Курорта Белокуриха» Константин Ежов и его заместитель Олег Акимов, начальник управления по развитию туризма Алтайского края Евгений Дешевых, бизнесмены Сергей Меркулов и Александр Каменщиков. А также ученые: Марина Силантьева, директор института биологии и биотехнологии АлтГУ, Анатолий Деревянко, директор и научный руководитель института археологии и этнографии сибирского отделения РАН, доктор исторических наук Андрей Кривошапкин и Михаил Шуньков, руководитель отдела археологии каменного века, который 30 лет работает над Денисовой пещерой. Исполнительный директор фонда — Александр Дунец, глава института географии АлтГУ.

Денисова пещера — не единственный объект, которым займется фонд. По мере развития он будет охватывать новые исторические памятники, полагают попечители.

Раскопки в Денисовой пещере в 2010 году. Олег Богданов

Пожертвовать деньги сейчас невозможно — счет фонда еще не открыт. Пока все расходы несет «Курорт Белокуриха». Попечители задумали презентацию своего проекта для Ростуризма на июнь-июль — так они рассчитывают привлечь внимание благотворителей.

В качестве благодарности щедрых меценатов будут пиарить и приглашать в попечительский совет. Или предложат помощь, если благотворитель вдруг решит заняться бизнесом на прилегающей к парку территории.

«Как минимум трое к нам уже присматриваются», — загадочно говорит Константин Ежов. Кто конкретно — так и не уточнил.

Чуйский тракт-2

Чтобы туризм не споткнулся о плохую и долгую дорогу до Денисовой пещеры, фонд задумался о строительстве новой трассы, которая свяжет несколько туристических центров. По некоторым оценкам, хорошая дорога увеличит турпоток в Белокуриху в 2−3 раза.

Расширение Чуйского тракта в июле 2020 года в Алтайском крае. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Константин Ежов,

генеральный директор «Курорт Белокуриха»:

Существующая дорога Новосибирск-Ташанта перегружена, особенно до Семинского перевала. Появилась необходимость в альтернативе. «Чуйский тракт-2» пройдет по Бийскому, Смоленскому, Солонешенскому району, уйдет в Республику Алтай до Усть-Кана и выйдет к Белухе.

Сейчас от Белокурихи до Денисовой пещеры приходится добираться два часа. Новая дорога сократит это время до 45 минут. Над ней уже работает группа проектировщиков. Специалисты должны доказать, что проект достоин федерального финансирования.

Константин Павленок,

замдиректора по научно-организационной работе института археологии и этнографии СО РАН:

При строительстве такой дороги как никогда важна историко-культурная экспертиза земель. Наш институт участвовал в исследовании местности перед строительством трассы «Таврида» — за 2,5 года удалось рассмотреть несколько сотен археологических объектов. Эта дорога наш ориентир в работе.

Константин Павленок. altapress.ru.

Палеопарк развлечений

Палеопарк будет находиться в 3 км к северу от Денисовой пещеры. Для него «Курорт Белокуриха» уже выкупил земельный участок в 2,5 гектара — он безвозмездно перейдет фонду, когда утвердится генеральный план проекта.

Главная фишка палеопарка — реконструкция палеотехнологий. Будет интерактивное пространство, где гости могут попробовать на себе, какого это — быть первобытным человеком.

Хотите с другом заточить из камня наконечник? Пожалуйста. А потом им же обработаете шкуры, рога и кости. Можно ещё и огонь древним способом вызвать и опробовать на нем бронзолитейное производство.

Любители порисовать могут попробовать наскальную живопись. Или самостоятельно изготовленную керамическую вазу расписать. А ловкие и смелые попробуют первобытный тир: стрельбу из лука или метание копья с каменным и металлическим наконечником.

Проект фонда «Денисова пещера». Предоставлено фондом «Денисова пещера».

Для впечатлительных создадут уголок шамана с чумом, песнями и танцами. Там же желающим проведут мастер-класс по изготовлению бубна, оберега или традиционного костюма. Для малышей сделают тематическую детскую площадку с горками-мамонтами и шерстистыми носорогами.

Помните эти американские национальные музеи со скелетами динозавров, которые стоят в просторном зале? Подобный зоопарк местной ископаемой фауны планируется и в палеопарке.

На территории парка создадут муляж Денисовой пещеры — музейно-выставочный комплекс с закрытыми павильонами и экспозициями под открытым небом, где воссоздадут точную копию внутрипещерного пространства с участками раскопок.

Попечители предполагают, что в настоящую Денисову пещеру станут пускать только организованными группами.

Надписи на скалах www.greenpeace.org

Константин Павленок,

замдиректора по научно-организационной работе института археологии и этнографии СО РАН:

Закрыть пещеру для стихийного туризма — это нормальная общемировая практика. Сталкивались ли мы с моментами вандализма? Конечно, да. Только история даст ответы, насколько важную информацию мы потеряли.

Его коллега Михаил Шуньков смотрит на туристов не так трагично. Он объясняет, что в последнее время вандализма не наблюдает, хотя за лето пещеру и посещают несколько тысяч человек: «В последние годы мы увидели парадокс — чем больше внимания к этому месту, тем меньше на него антропогенного воздействия», — говорит ученый.

Михаил Шуньков,

руководитель отдела археологии каменного века СО РАН:

Я не сторонник что-то запрещать, закрывать, не пускать. Ведутся работы на одной площадке — просто пускать на другую. Денисова пещера — достояние всего человечества, каждый гражданин имеет право посмотреть на нее. Просто нужно выбрать форму, дать на выбор программы — от научных до детско-популярных. Поход в пещеру должен быть осознанным, как в театр или музей. Не так, что ты через корягу перешагнул и увидел дырку в скале.

Денисова пещера. Антон Нелюбин

В 2021 году фонд планирует поставить точку в вопросе статуса земельного участка, как достопримечательного места, чем обезопасит исторические ландшафты на реке Ануй. Этим, по словам Евгения Дешевых, уже занимается краевое управление государственной охраны культурного наследия и Минкультуры.

Также нужно еще раз проверить места для строительства — нет ли там незамеченных памятников археологии, которые нуждаются в охране.

Не забудут и о научно-исследовательском стационаре: фонд займется бытом ученых и волонтеров, современной инфраструктурой для исследователей. Хотя и не сказать, что сейчас они живут в бараках.

Проект фонда «Денисова пещера». Предоставлено фондом «Денисова пещера».

Михаил Шуньков,

руководитель отдела археологии каменного века СО РАН:

Сейчас у нас достаточно комфортные условия. В стационаре есть возможность проживания волонтеров, VIP-гостей, ведущих ученых со всего мира. Проблем жизни и смерти — нет. Мы довольно самодостаточны, у нас есть гранты, поддержка. Но всегда есть к чему стремиться. С хорошей инфраструктурой мы больше раскопаем, привлечем больше внимания. А много внимания — значит развитие.

Не скатиться к неандертальцам на драконах

Фонд создаст собственный научный совет. Так ученые смогут влиять на наполнение парка.

Константин Павленок,

замдиректора по научно-организационной работе института археологии и этнографии СО РАН:

Уголок шамана и детские площадки — в них достаточно легко уйти в примитивное и ненаучное. Знаком с такими «научными» реконструкциями, где в средневековом сражении может поучаствовать дракон, выйти избушка на курьих ножках. Совет поможет не скатиться в банальщину. Мы не можем ее позволить — часть нашей жизни осталась в этой пещере.

Фрагмент фаланги мизинца , найденный в Денисовой пещере в 2008 году. опубликовано на polit.ru

Привлечь детей наукой без фантастики не так сложно, как кажется, уверена Марина Силантьева, директор института биологии и биотехнологии АлтГУ. Она вспомнила детскую площадку в баварском парке Юрского периода, где нужно бежать от динозавров. «Ребята, пока веселятся, быстро запоминают, как выглядели, чем питались и с какой скоростью они двигались», — рассказывает ученая.

Марина Силантьева,

директор института биологии и биотехнологии АлтГУ:

Все должно быть продумано до мелочей. Мне очень понравились сувенирные лавки в природных парках Баварии. Ты покупаешь себе не какую-то стилизованную то ли птичку, то ли ежика, а снегиря, который сам на себя похож. Хотите Венерин башмачок — пожалуйста, приближенная к оригиналу великолепная статуэтка. Не смешарики-лошарики. Изделия, которые прямо ассоциируются с местом повышают экологическое образование и заставляют людей бережнее относиться к месту, которое они посещают.

Браслет из Денисовой пещеры 7info.ru

Михаил Шуньков вновь говорит о разумности и не спешит отказываться от сказок: «Вокруг Алтая и Денисовой пещеры много легенд — почему бы и не рассказать что-то, а потом дать научный комментарий. Главное, чтобы драконов было минимум, а денисовского человека побольше».