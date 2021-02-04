Белокуриха-2
Когда Владислав Меркулов, директор «Мишиной горы» только приступал к работе, на этом месте была прорубленная просека и торчащие пеньки. На месте проката и кафе красовалась низина с болотом — ее подняли, сделали сеть подземных водоотводов. Сейчас здесь есть две трассы с выкатом в 1 тыс. метров и перепадом высот в 225 метров. Только в полотно дороги и подъемник было инвестировано 138 млн рублей.
Владислав Меркулов,
директор горнолыжного комплекса «Мишина гора»:
— Первый сезон обкатывали трассу. Второй — привлекали туристов. На третий уже ждали гостей. Коронавирус закрыл границы, сделал недоступными европейские курорты, наши туристы стали кататься внутри страны. Единственный плюс. В этом году нас уже посетили 2 тыс. человек.
А в остальном — коронавирус сделал в кармане такую дырку, которую не понятно, чем нужно залатать. Мы простояли полгода с закрытыми санаториями. Выйдешь в город — будто по Чернобылю идешь. Пустота. А людям нужно дать зарплату, закрывать долги. Поддержки от государства как таковой-то и не оказалось. Все стройки были заморожены.
Первая гостиница «Олимп-парк» откроется здесь, в Белокурихе-2, 15 февраля. Возможно, от нее до горы организуют трансфер, хотя в этом нет особой необходимости. «Оттуда совсем недалеко. Я как-то жил в Красной поляне в хорошей гостинице. До горы в ботинках по асфальту приходилось идти метров 800. Пока дойдешь — поймешь, что уже накатался. Здесь же можно пройти на лыжах», — рассказывает Владислав.
— У нас есть готовые проекты и земля. Как пандемия отпустит и встанем на ноги, планируем запустить большой горнолыжный сервис-центр. Я думаю, когда-нибудь мы проработаем зону фрирайдного катания, зону парка и зимних развлечений, которые любит молодежь. Если запуститься второй комплекс — гора Глухариная, тогда можно будет уже продвигать себя, как маленький горнолыжный курорт, — уверен он.
Более 340 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство дороги до «Мишиной горы».
«Мишина гора» предназначена не только для туристов, но и для спортсменов. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для соревнований по слалому. Но о них можно говорить, только когда комплекс будет оборудован системой искусственного оснежения. Также с ней можно строить трамплины и начинать сезон на месяц раньше. В этом году его пришлось начать в конце декабря.
— Чтобы создать систему нужно более 20 млн рублей частных инвестиций. Сейчас все находится на стадии проектирования, — рассказывает Меркулов.
Сейчас на «Мишиной горе» доделывают площадку для биатлона. «Подгоняем все под международный стандарт. Трасса, дистанции, рубеж, стадион, мишени — все это уже есть. Ждем ответных шагов государства. Наша высота, с медицинской точки зрения, хороша и для тренировок, и для восстановления спортсменов разной категории зимних видов спорта. Ну и лечебная база рядом — санатории», — рассказывает директор.
— Все, что находится в Сочи, используется только туристами. — объясняет Меркулов. — Взять олимпийский трамплин, в который вложены миллиарды — стоит закрытый. Больше у нас нет такого подготовленного места, кроме как в Ханты-Мансийске. Но это одно место и оно находится на другой высоте и в других климатических условиях. Нам нужно сделать хороший комплекс, привлечь те же деньги, которые увозятся за границу.
Стоимость
Подъем по буксировочной канатной дороге на 1 час — 200 рублей в будние дни и 300 рублей — в выходые.
Доступ к канатной дороге на день — 800 рублей по будням и 1 тыс. рублей по выходным.
Прокат горных лыж или сноуборда на час — 300 рублей по будням и 450 в выходные.
Прокат шлема или очков, или горнолыжных палок — 100 рублей по будням и 200 рублей в выходные.
Подъем+прокат тюбинга на 1 час — 250 рублей по будням и 350 рублей в выходные.
Перекусить можно в блинной. Или пройтись до ресторана Гоголь, чтобы нагулять аппетит.
Первая гостиница на Белокурихе-2 откроется 15 февраля.
Добраться до комплекса пока можно только на личном автомобиле. В новогодние праздники в санаториях «Курорт Белокуриха» организуют трансфер.
Белокуриха
Добраться до горнолыжного комплекса «Благодать» намного проще, чем до «Мишиной горы» — от автовокзала идет автобус.
«Наш комплекс предлагает семейный отдых — занятие зимними и летними видами спорта, познавательные экскурсии, игры, спокойные прогулки по природе с правильным и вкусным питанием. Чтобы достичь идеала, нам не хватает моря и солнца», — рассказывает директор Евгения Якимова.
На территории — три трассы. Два склона подходят для новичков — длина подъемника 950 метров и перепад высот 240 метров. Склон, на который нужно добираться на кресельном подъемнике, уже намного круче, он предназначен для профессионалов — перепад высот здесь 550 метров. Кафе, ресторан и отель в шаговой доступности.
— В путешествии, особенно за рубеж, ценишь доступность услуг — чтобы все было просто и понятно, чтобы персонал всегда был готов помочь. Для меня пример — курорт Цахкадзор. Невероятное сочетание красоты гор, доброжелательности персонала и качества услуг помогли ему из курорта местного значения республики Армения вырасти до международного уровня, — рассказывает Якимова.
Стоимость
Подъем по буксировочной канатной дороге на 1 час — 250 рублей в будние дни и 300 в выходые.
Доступ к канатной дороге на день — 1 тыс. рублей по будням и 1200 рублей по выходным. Для проживающих в отеле — полцены.
Прокат горных лыж или сноуборда на час — 350 рублей по будням и 450 в выходные.
Прокат шлема или очков, или горнолыжных палок — 100 рублей.
Двухместный номер в отеле «Благодать» обойдется в 4 тыс. рублей за ночь.
Тягун
Субботним утром толпа лыжников и сноубордистов движется от заринской электрички к пазику — все ждут, когда их доставят до горнолыжного комплекса «Берлога». Сегодня автобус возвращался к станции дважды — так много было желающих. Но так бывает не всегда.
— Загрузка зависит от погоды — когда мороз, все дома сидят, отдыхают. Мы работаем с четверга по воскресенье — в будние дни загрузка неважная. Бывает, звонят, хотят во вторник два человека приехать. Из-за них нецелесообразно бригаду в 10 человек выводить. Даже в пятницу 20−30 человек приезжают — не больше, — рассказывает директор комплекса Дмитрий Приб.
Пандемия оказалась лучшим временем для хозяйских дел. Летом коллектив был поглощен ремонтом на базе — тут отремонтировали, там построили. И главное — занялись ремонтом в домиках. «Обычно это очень проблематично, туристы ведь заезжают-выезжают. А тут три месяца никого не было», —- объясняет Приб.
На вершине горы сделали стартовую площадку и построили кафе — это подсмотрели у коллег с «Авальмана». Постепенно «Берлога» закупает полуавтоматическое оборудование, чтобы было легче обслуживать прокатное снаряжение.
Но стоило бы закупить само снаряжение — прокат оборудован 75 комплектами горных лыж и 50 — сноубордов. Если нет заветных ботинок 37-го размера или лыжных палок, сотрудники вздыхают: «У вас нет выбора. Палочки часто ломают. Расходный материал».
У комплекса есть план развития до 2023 года. Весной здесь начнется строительство гостиницы на 140 мест с ресторанчиком, тренажерным залом, спа-зоной с фитобочками и массажем. Под это в аренду взят земельный участок. «Мы начали бы год назад, но не было понимания, что будет с туризмом. Думали, скажут еще «Пандемия! Закрываем всех на три года», — рассказывает директор.
До 2032−2035 гг. планируется застройка спортивной деревни и для сборов, и для туристов. «В европейской части страны подсмотрели идею: групповой заезд для десятидневного занятия с тренером, проживание с правильным питанием», — делится Приб.
Летом здесь попробовали запустить несколько экскурсий на внедорожниках. К отшельнику, который уже на протяжении 30 лет живет недалеко от Тягуна, его часовне, к пещеркам. Стоимость такой услуги — 3,5 тыс. рублей с автомобиля. Есть варианты велосипедных и пеших прогулок.
Горнолыжные трассы здесь пока — для новичков. Планируется в дальнейшем открыть несколько склонов покруче. А для беговых лыж — трассы профессиональные. Недавно здесь проходил финал Кубка России по зимнему триатлону.
Дмитрий Приб,
директор горнолыжного комплекса «Берлога»:
— Здесь у нас пока семейный отдых — родители с детьми друг друга учат кататься, старички гуляют, взрослые ходят в баньку, мяско жарят, живут два-три дня. Мы приверженцы активного отдыха: приехать и чем-то заниматься, ни в коем случае не сидеть в домиках и не прятаться от природы.Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне.Ирина Пергаева
Тусовки — это пока летний вопрос. У нас проходят фестивали и бардовской песни, и рок-музыки — я о «Сибиризации». А так, мы стараемся сильно не шуметь — люди приезжают разные: кто-то любит громкую музыку, кто-то нет. Поэтому дискотеки у нас только в новогоднюю ночь и по другим праздникам или когда заказывают банкеты.
Мы пока только развиваемся, не бывает «все и сразу». Возьмем Австрию — ее мировые курорты начали свою историю лет 50 назад. С деревянных подъемников и полного отсутствия инфраструктуры. Да и Шерегеш лет 15 назад не был таким раскрученным местом. Относительно недавно он стал такой площадкой, где есть клубы, тусовка, атмосфера. Они давно к этому шли. Это долгая комплексная работа, где есть общая идея, общая концепция, общая цель.
Стоимость
Доступ к бугельному подъемнику — 150 рублей на 1 час, 650 рублей на день.
Прокат горных лыж или сноуборда на час — 200 рублей на час и 650 на день.
Прокат бублика — 100 рублей.
Проживание на базе — от 800 рублей (койка-место) до 1,5 тыс. за человека за сутки (если снимать коттедж на десятерых).
Согреться и перекусить можно в кафе у подножия или на вершине горы. Добраться до комплекса можно на своем автомобиле или на автобусе, который каждые выходные приходит на станцию Тягун. Стоимость проезда — 50 рублей.