Зимний оздоровительный сезон в самом разгаре. Altapress.ru обратил свой взор на популярные горнолыжные комплексы, расположенные далеко от Барнаула, и узнал, когда на Алтае появится курорт, не уступающий по популярности Шерегешу, и что для этого сейчас делают.

Белокуриха-2

Когда Владислав Меркулов, директор «Мишиной горы» только приступал к работе, на этом месте была прорубленная просека и торчащие пеньки. На месте проката и кафе красовалась низина с болотом — ее подняли, сделали сеть подземных водоотводов. Сейчас здесь есть две трассы с выкатом в 1 тыс. метров и перепадом высот в 225 метров. Только в полотно дороги и подъемник было инвестировано 138 млн рублей.

Владислав Меркулов,

директор горнолыжного комплекса «Мишина гора»:

— Первый сезон обкатывали трассу. Второй — привлекали туристов. На третий уже ждали гостей. Коронавирус закрыл границы, сделал недоступными европейские курорты, наши туристы стали кататься внутри страны. Единственный плюс. В этом году нас уже посетили 2 тыс. человек. А в остальном — коронавирус сделал в кармане такую дырку, которую не понятно, чем нужно залатать. Мы простояли полгода с закрытыми санаториями. Выйдешь в город — будто по Чернобылю идешь. Пустота. А людям нужно дать зарплату, закрывать долги. Поддержки от государства как таковой-то и не оказалось. Все стройки были заморожены.

Владислав Меркулов. «Мишина гора». Ирина Пергаева.

Первая гостиница «Олимп-парк» откроется здесь, в Белокурихе-2, 15 февраля. Возможно, от нее до горы организуют трансфер, хотя в этом нет особой необходимости. «Оттуда совсем недалеко. Я как-то жил в Красной поляне в хорошей гостинице. До горы в ботинках по асфальту приходилось идти метров 800. Пока дойдешь — поймешь, что уже накатался. Здесь же можно пройти на лыжах», — рассказывает Владислав.

— У нас есть готовые проекты и земля. Как пандемия отпустит и встанем на ноги, планируем запустить большой горнолыжный сервис-центр. Я думаю, когда-нибудь мы проработаем зону фрирайдного катания, зону парка и зимних развлечений, которые любит молодежь. Если запуститься второй комплекс — гора Глухариная, тогда можно будет уже продвигать себя, как маленький горнолыжный курорт, — уверен он.

Более 340 млн рублей выделено из федерального бюджета на строительство дороги до «Мишиной горы».

«Мишина гора» предназначена не только для туристов, но и для спортсменов. Трассы аттестованы международной федерацией FIS для соревнований по слалому. Но о них можно говорить, только когда комплекс будет оборудован системой искусственного оснежения. Также с ней можно строить трамплины и начинать сезон на месяц раньше. В этом году его пришлось начать в конце декабря.

«Мишина гора». Ирина Пергаева.

— Чтобы создать систему нужно более 20 млн рублей частных инвестиций. Сейчас все находится на стадии проектирования, — рассказывает Меркулов.

Сейчас на «Мишиной горе» доделывают площадку для биатлона. «Подгоняем все под международный стандарт. Трасса, дистанции, рубеж, стадион, мишени — все это уже есть. Ждем ответных шагов государства. Наша высота, с медицинской точки зрения, хороша и для тренировок, и для восстановления спортсменов разной категории зимних видов спорта. Ну и лечебная база рядом — санатории», — рассказывает директор.

— Все, что находится в Сочи, используется только туристами. — объясняет Меркулов. — Взять олимпийский трамплин, в который вложены миллиарды — стоит закрытый. Больше у нас нет такого подготовленного места, кроме как в Ханты-Мансийске. Но это одно место и оно находится на другой высоте и в других климатических условиях. Нам нужно сделать хороший комплекс, привлечь те же деньги, которые увозятся за границу.

«Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. «Мишина гора». Ирина Пергаева. Стоимость Подъем по буксировочной канатной дороге на 1 час — 200 рублей в будние дни и 300 рублей — в выходые.

Доступ к канатной дороге на день — 800 рублей по будням и 1 тыс. рублей по выходным.

Прокат горных лыж или сноуборда на час — 300 рублей по будням и 450 в выходные.

Прокат шлема или очков, или горнолыжных палок — 100 рублей по будням и 200 рублей в выходные.

Подъем+прокат тюбинга на 1 час — 250 рублей по будням и 350 рублей в выходные.

Перекусить можно в блинной. Или пройтись до ресторана Гоголь, чтобы нагулять аппетит. Первая гостиница на Белокурихе-2 откроется 15 февраля. Добраться до комплекса пока можно только на личном автомобиле. В новогодние праздники в санаториях «Курорт Белокуриха» организуют трансфер.

Белокуриха

Добраться до горнолыжного комплекса «Благодать» намного проще, чем до «Мишиной горы» — от автовокзала идет автобус.

«Благодать». Белокуриха. Ирина Пергаева.

«Наш комплекс предлагает семейный отдых — занятие зимними и летними видами спорта, познавательные экскурсии, игры, спокойные прогулки по природе с правильным и вкусным питанием. Чтобы достичь идеала, нам не хватает моря и солнца», — рассказывает директор Евгения Якимова.

На территории — три трассы. Два склона подходят для новичков — длина подъемника 950 метров и перепад высот 240 метров. Склон, на который нужно добираться на кресельном подъемнике, уже намного круче, он предназначен для профессионалов — перепад высот здесь 550 метров. Кафе, ресторан и отель в шаговой доступности.

— В путешествии, особенно за рубеж, ценишь доступность услуг — чтобы все было просто и понятно, чтобы персонал всегда был готов помочь. Для меня пример — курорт Цахкадзор. Невероятное сочетание красоты гор, доброжелательности персонала и качества услуг помогли ему из курорта местного значения республики Армения вырасти до международного уровня, — рассказывает Якимова.

«Благодать». Белокуриха. Ирина Пергаева. «Благодать». Белокуриха. Ирина Пергаева. «Благодать». Белокуриха. Ирина Пергаева. «Благодать». Белокуриха. Ирина Пергаева. Стоимость Подъем по буксировочной канатной дороге на 1 час — 250 рублей в будние дни и 300 в выходые.

Доступ к канатной дороге на день — 1 тыс. рублей по будням и 1200 рублей по выходным. Для проживающих в отеле — полцены.

Прокат горных лыж или сноуборда на час — 350 рублей по будням и 450 в выходные.

Прокат шлема или очков, или горнолыжных палок — 100 рублей.

Двухместный номер в отеле «Благодать» обойдется в 4 тыс. рублей за ночь.

Тягун

Субботним утром толпа лыжников и сноубордистов движется от заринской электрички к пазику — все ждут, когда их доставят до горнолыжного комплекса «Берлога». Сегодня автобус возвращался к станции дважды — так много было желающих. Но так бывает не всегда.

— Загрузка зависит от погоды — когда мороз, все дома сидят, отдыхают. Мы работаем с четверга по воскресенье — в будние дни загрузка неважная. Бывает, звонят, хотят во вторник два человека приехать. Из-за них нецелесообразно бригаду в 10 человек выводить. Даже в пятницу 20−30 человек приезжают — не больше, — рассказывает директор комплекса Дмитрий Приб.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

Пандемия оказалась лучшим временем для хозяйских дел. Летом коллектив был поглощен ремонтом на базе — тут отремонтировали, там построили. И главное — занялись ремонтом в домиках. «Обычно это очень проблематично, туристы ведь заезжают-выезжают. А тут три месяца никого не было», —- объясняет Приб.

На вершине горы сделали стартовую площадку и построили кафе — это подсмотрели у коллег с «Авальмана». Постепенно «Берлога» закупает полуавтоматическое оборудование, чтобы было легче обслуживать прокатное снаряжение.

Но стоило бы закупить само снаряжение — прокат оборудован 75 комплектами горных лыж и 50 — сноубордов. Если нет заветных ботинок 37-го размера или лыжных палок, сотрудники вздыхают: «У вас нет выбора. Палочки часто ломают. Расходный материал».

У комплекса есть план развития до 2023 года. Весной здесь начнется строительство гостиницы на 140 мест с ресторанчиком, тренажерным залом, спа-зоной с фитобочками и массажем. Под это в аренду взят земельный участок. «Мы начали бы год назад, но не было понимания, что будет с туризмом. Думали, скажут еще «Пандемия! Закрываем всех на три года», — рассказывает директор.

Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева

До 2032−2035 гг. планируется застройка спортивной деревни и для сборов, и для туристов. «В европейской части страны подсмотрели идею: групповой заезд для десятидневного занятия с тренером, проживание с правильным питанием», — делится Приб.

Летом здесь попробовали запустить несколько экскурсий на внедорожниках. К отшельнику, который уже на протяжении 30 лет живет недалеко от Тягуна, его часовне, к пещеркам. Стоимость такой услуги — 3,5 тыс. рублей с автомобиля. Есть варианты велосипедных и пеших прогулок.

Горнолыжные трассы здесь пока — для новичков. Планируется в дальнейшем открыть несколько склонов покруче. А для беговых лыж — трассы профессиональные. Недавно здесь проходил финал Кубка России по зимнему триатлону.

Дмитрий Приб,

директор горнолыжного комплекса «Берлога»:

— Здесь у нас пока семейный отдых — родители с детьми друг друга учат кататься, старички гуляют, взрослые ходят в баньку, мяско жарят, живут два-три дня. Мы приверженцы активного отдыха: приехать и чем-то заниматься, ни в коем случае не сидеть в домиках и не прятаться от природы. Финал этапа Кубка России по зимнему триатлону в Тягуне. Ирина Пергаева Тусовки — это пока летний вопрос. У нас проходят фестивали и бардовской песни, и рок-музыки — я о «Сибиризации». А так, мы стараемся сильно не шуметь — люди приезжают разные: кто-то любит громкую музыку, кто-то нет. Поэтому дискотеки у нас только в новогоднюю ночь и по другим праздникам или когда заказывают банкеты. Мы пока только развиваемся, не бывает «все и сразу». Возьмем Австрию — ее мировые курорты начали свою историю лет 50 назад. С деревянных подъемников и полного отсутствия инфраструктуры. Да и Шерегеш лет 15 назад не был таким раскрученным местом. Относительно недавно он стал такой площадкой, где есть клубы, тусовка, атмосфера. Они давно к этому шли. Это долгая комплексная работа, где есть общая идея, общая концепция, общая цель.