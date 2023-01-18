Семья австралийцев, мечтавших переехать на Алтай, получила вид на жительство в России

Семья Хэйр из Австралии четыре года пыталась получить документы. У них была заветная мечта — построить свою ферму в горах Республики Алтай и выращивать качественные продукты.
Вид на жительство они смогли оформить в Новосибирске. Там семья жила последние два года.
Сабрина рассказала, что сотрудница миграционного центра была подписана на YouTube-канал семьи и узнала знаменитых австралийцев. После успешного оформления документов семья отправилась праздновать в кафе ТРЦ «Галерея».
Ранее семья Хэйр посетила Барнаул в 2022 году. Ролик выложили 2 октября в 2022 году на телеканале брата Сабрины, Джоуэша. Семья призналась, что Барнаул им очень понравился. Они называли его «сибирской сокровищницей»
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