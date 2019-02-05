Число рейсов из Барнаула в Сочи возрастет вдвое

С февраля увеличивается число рейсов из Барнаула в Сочи. Улететь в Краснодарский край можно два раза в неделю, сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Рейсы выполняет авиакомпания «ИрАэро».

В среду самолет «Барнаул — Сочи» отправляется в 8 часов 35 минут. Из Краснодарского края вылет назначен на 10 часов 20 минут. В субботу вылететь из Алтайского края можно в 7 часов 50 минут, из Сочи — в 9 часов 30 минут. Время для всех городов местное.

Стоимость билета в одну сторону — от 11 тысяч 535 рублей.

Ранее Барнаульский аэропорт анонсировал начало продаж билетов на прямые авиарейсы в Сочи и Анапу. Речь шла о летних рейсах с 15 июня и 18 июня соответственно. Стоимость поездки в одну сторону анонсировалась от 9900 рублей (с багажом).

С 4 июня из Барнаула можно будет улететь в Симферополь прямым рейсом, также сообщал Барнаульский аэропорт.