Что посетить в Алтайском крае: цены на самые популярные туристические места

Белокуриха
Единственный сибирский город-курорт, куда съезжаются туристы со всего мира. Считается, что один воздух тут способен избавить от недугов. В большинстве случаев люди приезжают сюда для того, чтобы поправить здоровье.
На территории города расположено 12 крупных санаториев, в которых подбирают подходящую терапию с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Чаще всего применяются традиционные методы — это лечение грязью и водами. Но также можно попробовать необычные курсы. Например, оздоровление с помощью вибраций и крупяного массажа.
Если выйти за пределы санатория, то можно увидеть другие интересные места Белокурихи. Такие как дендрарий «Цветущая долина», обзорную площадку на горе Церковка, аквапарк «Беловодье», радоновый источник «Змеиный колодец» и бассейн «Водный мир».
Стоимость номера для одного человека за сутки начинается с 3990 тыс. рублей.
Тигирекский заповедник
Тигирекский заповедник расположен одновременно в трех районах Алтайского края. На его территории протекают 6 рек, представлено две тысячи видов растений и более двух тысяч различных животных.
У туристов заповедника есть возможность отдохнуть на специально организованных площадках или отправиться на экскурсию с гидом. В заповеднике сотрудники также могут устроить пешие, конные и автомобильные экскурсии к историческим памятникам.
Стоимость пребывания на территории на собственном автомобиле составляет 100 рублей в сутки с человека. Прокат шестиместной палатки — 500 рублей. Гостевой домик — 2500 тыс. рублей. Подробный прайс-лист представлен на официальном сайте заповедника.
Озеро Яровое
Озеро находится на краю города Яровое. Оно известно своими лечебными свойствами.
Но просто поплавать здесь не получится. Озеро соленое и содержание соли велико настолько, что человек будет просто лежать на поверхности.
Здесь можно найти большое количество гостиниц, кафе и баров. Есть все необходимое для активного отдыха.
Цены на размещение зависят от приближенности к озеру и сезона. Самый дорогой месяц для отдыха — июль. Двухместный номер можно снять за 2500−3500 рублей. В гостевых домах стоимость суточного размещения начинается с 1500 тыс.
Белое озеро
Озеро расположено в Курьинском районе. Поверхность водоема в ночное время суток становится белого цвета. Отсюда и название «Белое».
На берегу озера есть пляж с мелким песком. Здесь можно рыбачить без каких-либо ограничений. В Белом обитает плотва, ерш, окунь и раки.
По середине озера стоит остров, с которым связывают немало легенд. К нему можно добраться на арендованном катамаране.
Вокруг водоема есть гостиницы и летние домики. Также открыта стоянка для палаток, работает баня и прокат.
Цены на различных базах вблизи озера разнятся. Но начинаются с 500 рублей в сутки.
Завьяловские озера
Завьяловские озера — это более трехсот озер различного размера и состава. Самые популярные из них — Горькое (Соленое), Кормовище, Кривое (пресные), Щелочное. Все они расположены очень близко друг к другу.
Многие туристы останавливаются в близлежащих кемпингах и ставят свои палатки. Можно и снять в аренду деревянный домик. Но большинство все-таки предпочитает размещать палатки за пределами кемпинга. Так они экономят.
Стоимость аренды начинается с 350 рублей.