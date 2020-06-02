Что посетить в Алтайском крае: цены на самые популярные туристические места

Ежегодно в Алтайский край едут за активным отдыхом. В регионе есть все необходимое для хорошей рыбалки, охоты, путешествий к пещерам, озерам и многое другое. Но главное — здесь можно совместить отдых с лечением в многочисленных санаториях. В этом году пандемия COVID-19 очень сильно сказалась на туристическом сезоне, но тем не менее ожидается, что в ближайшее время коронавирусные ограничения будут сняты и жизнь начнет возвращаться в привычное русло. Где провести свой отпуск в Алтайском крае и сколько это будет стоить — в материале altapress.ru.

Белокуриха

Единственный сибирский город-курорт, куда съезжаются туристы со всего мира. Считается, что один воздух тут способен избавить от недугов. В большинстве случаев люди приезжают сюда для того, чтобы поправить здоровье.

На территории города расположено 12 крупных санаториев, в которых подбирают подходящую терапию с учетом индивидуальных особенностей здоровья. Чаще всего применяются традиционные методы — это лечение грязью и водами. Но также можно попробовать необычные курсы. Например, оздоровление с помощью вибраций и крупяного массажа.

Фотосессия в Белокурихе Марина Широких

Если выйти за пределы санатория, то можно увидеть другие интересные места Белокурихи. Такие как дендрарий «Цветущая долина», обзорную площадку на горе Церковка, аквапарк «Беловодье», радоновый источник «Змеиный колодец» и бассейн «Водный мир».

Стоимость номера для одного человека за сутки начинается с 3990 тыс. рублей.

Тигирекский заповедник

Тигирекский заповедник расположен одновременно в трех районах Алтайского края. На его территории протекают 6 рек, представлено две тысячи видов растений и более двух тысяч различных животных.

Исследование биологов Тигирекского заповедника. Предоставлено Тигирекским заповедником.

У туристов заповедника есть возможность отдохнуть на специально организованных площадках или отправиться на экскурсию с гидом. В заповеднике сотрудники также могут устроить пешие, конные и автомобильные экскурсии к историческим памятникам.

Стоимость пребывания на территории на собственном автомобиле составляет 100 рублей в сутки с человека. Прокат шестиместной палатки — 500 рублей. Гостевой домик — 2500 тыс. рублей. Подробный прайс-лист представлен на официальном сайте заповедника.

Озеро Яровое

Озеро находится на краю города Яровое. Оно известно своими лечебными свойствами.

Но просто поплавать здесь не получится. Озеро соленое и содержание соли велико настолько, что человек будет просто лежать на поверхности.

Пляж озера Яровое. Наталья Лапина

Здесь можно найти большое количество гостиниц, кафе и баров. Есть все необходимое для активного отдыха.

Цены на размещение зависят от приближенности к озеру и сезона. Самый дорогой месяц для отдыха — июль. Двухместный номер можно снять за 2500−3500 рублей. В гостевых домах стоимость суточного размещения начинается с 1500 тыс.

Белое озеро

Озеро расположено в Курьинском районе. Поверхность водоема в ночное время суток становится белого цвета. Отсюда и название «Белое».

Отдых на двух известных озерах: Колыванском в Змеиногорском районе и Белом в Курьинском.

На берегу озера есть пляж с мелким песком. Здесь можно рыбачить без каких-либо ограничений. В Белом обитает плотва, ерш, окунь и раки.

По середине озера стоит остров, с которым связывают немало легенд. К нему можно добраться на арендованном катамаране.

Вокруг водоема есть гостиницы и летние домики. Также открыта стоянка для палаток, работает баня и прокат.

Цены на различных базах вблизи озера разнятся. Но начинаются с 500 рублей в сутки.

Завьяловские озера

Фестиваль на Завьяловских озерах Ирина Пергаева

Завьяловские озера — это более трехсот озер различного размера и состава. Самые популярные из них — Горькое (Соленое), Кормовище, Кривое (пресные), Щелочное. Все они расположены очень близко друг к другу.

Многие туристы останавливаются в близлежащих кемпингах и ставят свои палатки. Можно и снять в аренду деревянный домик. Но большинство все-таки предпочитает размещать палатки за пределами кемпинга. Так они экономят.

Стоимость аренды начинается с 350 рублей.