Что посмотреть в Выборге за 1 день

Выборг – древний город, основанный в 1293 году. Расположен он в Ленинградской области, в 120 км от Санкт-Петербурга. Площадь города составляет порядка 160 кв. км. В разные времена населенный пункт принадлежал Финляндии, Швеции и Российской Империи, что не могло не сказаться на его архитектуре, расположении улиц и общем облике. Если ваша экскурсия в Выборг рассчитана на 1-2 дня, вам будет интересно узнать о самых интересных объектах, которые стоит посетить в первую очередь.

Центр города

Чаше всего осмотр города начинается с его центральной части и Красной площади. Интересных объектов здесь нет, зато вокруг расположены исторические здания, которые позволяют ознакомиться с интересным архитектурным наследием Выборга.

Пешие маршруты обычно предусматривают переход на Соборную и Рыночную площади. Здесь можно увидеть Спасо-Преображенский собор, лютеранскую церковь Петра и Павла, Круглую башню и другие интересные объекты. Также рекомендуем заглянуть на Центральный городской рынок, где представлено огромное количество разнообразных товаров, включая продукты, одежду, сувениры и прочее.

Также стоит прогуляться по Прогонной и Крепостной улицам, на которых «притаилось» множество старинных зданий и сооружений, небольших, но от этого не менее интересных.

Выборгский замок

Этот объект считается центральной городской достопримечательностью. На территории находится несколько интересных интерактивных музеев. Также здесь часто проходят фестивали и другие массовые городские мероприятия. При желании гости могут поучаствовать в реконструкции рыцарских боев. Также это единственная в стране древняя крепость, имеющая западную военную архитектуру.

В 2,5 км от замка находится парк Монрепо. Это еще одна визитная карточка города. Осмотреть парк можно в любое время года.

Старинные дома и усадьбы

Именно в Выборге находится самый старый жилой дом в России. Также мы рекомендуем осмотреть Усадьбу Бюргера (16 век), костел Святого Гиацинта (17 век), Дом купеческой гильдии Святого Духа. Не менее интересны бастион Панцерлакс, башня Ратуши, дом ведьм, Часовая башня и многие другие объекты.

Если время ограниченно, стоит приобрести обзорную экскурсию по городу. Опытный гид провезет вас по самым увлекательным местам и расскажет немало интересного об их истории и современности. Выбор туристических программ достаточно обширен, поэтому вы легко подберете оптимальный именно для вас вариант.