Чуешь перспективы? Главный тракт Алтая хотят наполнить караванами автотуристов

Концепция автотуризма
По данным президента Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, шесть лет назад в нормативно-правовых документах об автотуризме не было ни строчки. При этом лишь 4% туристов в России путешествовали организованно, в то время как остальные 96% осуществляли поездки самостоятельно.
С тех пор ситуация кардинально изменилась. Так, в мае 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 июня разработать концепцию автомобильного туризма в России.
На момент подготовки материала документ опубликован не был. Тем не менее, развитию отрасли была посвящена отдельная сессия в рамках Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ).
Полмиллиарда ездоков
16 июня на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что автотуризм может приносить дополнительно 250 млрд рублей в год, при условии привлечения 30 млн автомобилистов. Он указал, что за 2022 год автомобильный поток в РФ составил более полумиллиарда человек. По озвученным чиновником прогнозам, к 2035 году этот поток может увеличиться на 21%.
Дмитрий Чернышенко,
российский вице-премьер:
Даже если половина из них станет автотуристами, это будет существенный вклад в достижение ключевого показателя нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – 140 млн поездок в год к 2030 году.
Чуйский тракт на Петербуржском форуме
Однако самое важное для Алтайского края событие произошло на ПМЭФ накануне. 15 июня губернаторы обоих Алтаев и Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туристического маршрута «Чуйский тракт».
Новосибирская область
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что такую магистраль нельзя развивать кусками, поэтому координация необходима. Он указал, что в регионе планируется расширить тракт до четырех полос.
Травников также добавил, что Чуйский тракт — не просто дорога, а путь в Горный Алтай, весьма востребованный среди жителей области.
Республика Алтай
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин напомнил, что «National Geographic» включил Чуйский тракт в десятку наиболее красивых дорог не только России, но и всего мира. С 2010 года магистраль занимает в этом рейтинге пятое место.
Помимо расширения трассы в республике намерены обустроить придорожные сервисы через каждые 50 км, а также внедрить функцию «умная трасса».
Алтайский край
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что трафик по краевой части Чуйского тракта достигает 20 тыс. машин в сутки, а рядом с городами доходит и до 50 тыс. 112 из 300 км трассы уже расширено до четырех полос, еще шесть участков находятся в работе.
По словам главы региона, в Минэкономразвития РФ готовится заявка о включении тракта в список национальных туристических маршрутов. Отметим, что шансы на ее одобрение весьма высоки, поскольку, согласно Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, проекты по увеличению турпотока сразу в нескольких регионах являются приоритетными.
Пятый элемент
Что касается национальных турмаршрутов, то к настоящему времени в России их насчитывается 31, четыре из них пролегают по территории Сибирского федерального округа:
- Кемерово — Новокузнецк — Шерегеш: 4 дня, 673 км;
- Абакан — Саяногорск — Кызыл: 8 дней, 1 244 км;
- Томск — Семилужки — Томск — Межениновка — Томск: 5 дней, 150 км;
- Барнаул — Сростки — Манжерок — Чемал — Горно-Алтайск — Артыбаш — «Бирюзовая Катунь» — Алтайское — Белокуриха — Бийск — Барнаул: 7 дней, 1 650 км.
Впрочем, помимо национальных маршрутов, на Алтае есть и другие, пусть и не столь статусные. Так, например, автопутешественникам предлагается поездка протяженностью около 700 км по «Салаирскому кольцу» — вокруг одноименного горного кряжа.
Популярный отдых
Управление туризма Алтайского края ожидает, что в 2023 году регион в качестве туристов и экскурсантов посетит более 1,2 млн человек. Центробанк отмечает рост популярности отдыха на Алтае, а также путешествий на личном автомобиле. В частности, регулятор подчеркивает высокую заполняемость автокемпингов.
Вместе с тем, по итогам 2022 года ЦБ фиксирует рост цен на услуги в сегменте внутреннего туризма в Сибири на 12% и указывает на то, что именно транспортная составляющая составляет значительную долю затрат на турпоездку, а также на то, что развитие инфраструктуры не успевает за растущим спросом. Все это благоприятствует развитию самостоятельного туризма на личном авто.
Реперные точки
В конце 2020 года Ассоциация автомототуризма и караванинга провела экспедицию по Чуйскому тракту, по итогам которой признала трассу одним из шести самых привлекательных межрегиональных маршрутов, а Алтай — наиболее перспективным направлением для автотуристов.
Специалисты ассоциации предложили сертифицировать работу автокемпингов для караванеров и создать на тракте 14 реперных точек, из которых шесть должно прийтись на Алтайский край. Начальник «Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский пообещал учесть предложения.
Главной проблемой автотуризма в России выступает недостаточная развитость придорожной инфраструктуры. Однако еще в 2021 году глава Турцентра Алтайского края Денис Ивлев заявлял, что уровень придорожной инфраструктуры на Чуйском тракте высок даже по общероссийским меркам.
Высокий уровень дорожного сервиса в Алтайском крае отмечал также руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры «Упрдор «Алтай» Денис Манько. Он указал, что ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой.
Ночевать в кустах
Между прочим, история алтайского автотуризма насчитывает порядка 70 лет. В начале 2022 года (в этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет — Прим. ред.) altapress.ru довелось ознакомиться с дневниками Евгения Бурца, который совершил первый автопробег по Алтаю.
16 августа 1950 года, в День физкультурника на автопробег по маршруту Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Онгудай — Иня отправились 14 барнаульцев на автомобилях и мотоциклах. Отмечается, что Чуйский тракт тех времен был абсолютно не похож на нынешний.
Трасса была пыльной и разбитой, участников постоянно трясло. Вместо ряда мостов действовали паромные переправы, а ночевать приходилось в придорожных кустах. Доехать же по Чуйскому тракту до границы с Монголией за один день было абсолютно невозможно.