Чуешь перспективы? Главный тракт Алтая хотят наполнить караванами автотуристов

Минувшая неделя отметилась важными сдвигами в вопросе развития в России автомобильного туризма в целом и Чуйского тракта — в частности. Почему столетней трассой занялись сразу три сибирских региона, и сможет ли она стать пятым в Сибири национальным туристическим маршрутом, разбирался altapress.ru.

Концепция автотуризма

По данным президента Ассоциации автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, шесть лет назад в нормативно-правовых документах об автотуризме не было ни строчки. При этом лишь 4% туристов в России путешествовали организованно, в то время как остальные 96% осуществляли поездки самостоятельно.

С тех пор ситуация кардинально изменилась. Так, в мае 2023 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 15 июня разработать концепцию автомобильного туризма в России.

Чуйский тракт. Фото: Антон Петров.

На момент подготовки материала документ опубликован не был. Тем не менее, развитию отрасли была посвящена отдельная сессия в рамках Петербуржского международного экономического форума (ПМЭФ).

Полмиллиарда ездоков

16 июня на ПМЭФ вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что автотуризм может приносить дополнительно 250 млрд рублей в год, при условии привлечения 30 млн автомобилистов. Он указал, что за 2022 год автомобильный поток в РФ составил более полумиллиарда человек. По озвученным чиновником прогнозам, к 2035 году этот поток может увеличиться на 21%.

Дмитрий Чернышенко,

российский вице-премьер:

Даже если половина из них станет автотуристами, это будет существенный вклад в достижение ключевого показателя нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» – 140 млн поездок в год к 2030 году.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России. СС0

Чуйский тракт на Петербуржском форуме

Однако самое важное для Алтайского края событие произошло на ПМЭФ накануне. 15 июня губернаторы обоих Алтаев и Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в развитии туристического маршрута «Чуйский тракт».

Новосибирская область

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что такую магистраль нельзя развивать кусками, поэтому координация необходима. Он указал, что в регионе планируется расширить тракт до четырех полос.

Травников также добавил, что Чуйский тракт — не просто дорога, а путь в Горный Алтай, весьма востребованный среди жителей области.

Подписание соглашения о развитии Чуйского тракта. altairegion22.ru.

Республика Алтай

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин напомнил, что «National Geographic» включил Чуйский тракт в десятку наиболее красивых дорог не только России, но и всего мира. С 2010 года магистраль занимает в этом рейтинге пятое место.

Помимо расширения трассы в республике намерены обустроить придорожные сервисы через каждые 50 км, а также внедрить функцию «умная трасса».

Олег Хорохордин, Виктор Томенко и пирожки. https://t.me/ayboltay

Алтайский край

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что трафик по краевой части Чуйского тракта достигает 20 тыс. машин в сутки, а рядом с городами доходит и до 50 тыс. 112 из 300 км трассы уже расширено до четырех полос, еще шесть участков находятся в работе.

По словам главы региона, в Минэкономразвития РФ готовится заявка о включении тракта в список национальных туристических маршрутов. Отметим, что шансы на ее одобрение весьма высоки, поскольку, согласно Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, проекты по увеличению турпотока сразу в нескольких регионах являются приоритетными.

Губернатор края Виктор Томенко и Глава Республики Алтай Олег Хорохордин проехали в колонне ретротехники altairegion22.ru

Пятый элемент

Что касается национальных турмаршрутов, то к настоящему времени в России их насчитывается 31, четыре из них пролегают по территории Сибирского федерального округа:

Кемерово — Новокузнецк — Шерегеш: 4 дня, 673 км;

Абакан — Саяногорск — Кызыл: 8 дней, 1 244 км;

Томск — Семилужки — Томск — Межениновка — Томск: 5 дней, 150 км;

Барнаул — Сростки — Манжерок — Чемал — Горно-Алтайск — Артыбаш — «Бирюзовая Катунь» — Алтайское — Белокуриха — Бийск — Барнаул: 7 дней, 1 650 км.

Впрочем, помимо национальных маршрутов, на Алтае есть и другие, пусть и не столь статусные. Так, например, автопутешественникам предлагается поездка протяженностью около 700 км по «Салаирскому кольцу» — вокруг одноименного горного кряжа.

Салаир. ru.wikipedia.org

Популярный отдых

Управление туризма Алтайского края ожидает, что в 2023 году регион в качестве туристов и экскурсантов посетит более 1,2 млн человек. Центробанк отмечает рост популярности отдыха на Алтае, а также путешествий на личном автомобиле. В частности, регулятор подчеркивает высокую заполняемость автокемпингов.

Вместе с тем, по итогам 2022 года ЦБ фиксирует рост цен на услуги в сегменте внутреннего туризма в Сибири на 12% и указывает на то, что именно транспортная составляющая составляет значительную долю затрат на турпоездку, а также на то, что развитие инфраструктуры не успевает за растущим спросом. Все это благоприятствует развитию самостоятельного туризма на личном авто.

Чуйский тракт. Фото: Антон Петров.

Реперные точки

В конце 2020 года Ассоциация автомототуризма и караванинга провела экспедицию по Чуйскому тракту, по итогам которой признала трассу одним из шести самых привлекательных межрегиональных маршрутов, а Алтай — наиболее перспективным направлением для автотуристов.

Специалисты ассоциации предложили сертифицировать работу автокемпингов для караванеров и создать на тракте 14 реперных точек, из которых шесть должно прийтись на Алтайский край. Начальник «Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский пообещал учесть предложения.

Чуйский тракт. unsplash.com

Главной проблемой автотуризма в России выступает недостаточная развитость придорожной инфраструктуры. Однако еще в 2021 году глава Турцентра Алтайского края Денис Ивлев заявлял, что уровень придорожной инфраструктуры на Чуйском тракте высок даже по общероссийским меркам.

Высокий уровень дорожного сервиса в Алтайском крае отмечал также руководитель проекта развития придорожной инфраструктуры «Упрдор «Алтай» Денис Манько. Он указал, что ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой.

Чуйский тракт. unsplash.com

Ночевать в кустах

Между прочим, история алтайского автотуризма насчитывает порядка 70 лет. В начале 2022 года (в этом году Чуйскому тракту исполнилось 100 лет — Прим. ред.) altapress.ru довелось ознакомиться с дневниками Евгения Бурца, который совершил первый автопробег по Алтаю.

16 августа 1950 года, в День физкультурника на автопробег по маршруту Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск — Онгудай — Иня отправились 14 барнаульцев на автомобилях и мотоциклах. Отмечается, что Чуйский тракт тех времен был абсолютно не похож на нынешний.

Автопробег барнаульцев по Алтаю, 1951 год. Алексей Егорычев.

Трасса была пыльной и разбитой, участников постоянно трясло. Вместо ряда мостов действовали паромные переправы, а ночевать приходилось в придорожных кустах. Доехать же по Чуйскому тракту до границы с Монголией за один день было абсолютно невозможно.