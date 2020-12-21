Чуйский тракт в Алтайском крае станет пилотной площадкой для автомототуризма и караванинга в России

По Чуйскому тракту и рубцовской трассе прошла экспедиция из членов Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Специалисты оценили дорожный сервис и пришли к выводу, что Алтай «наиболее перспективен для автотуристов».

Представители ассоциации определили шесть наиболее привлекательных межрегиональных туристических маршрутов, в число которых вошел Чуйский тракт, и предлагают включить их в «Стратегию развития туризма в России до 2035 года».

Это позволит сертифицировать работу кемпстоянок для караванеров.

«В первую очередь Чуйский тракт мы рассматриваем как межрегиональный маршрут: изучили ситуацию в Республике Алтай, подготовили аналитический отчет — и на одной из площадок, в районе аэропорта, уже начались работы. В Алтайском крае дорожный сервис на более высоком уровне, ряд объектов достаточно просто дополнить специфической инфраструктурой», — цитирует пресс-служба Упрдор «Алтай» руководителя проекта развития придорожной инфраструктуры Дениса Манько.

Основная задача проекта — создать на трассе реперные точки. На Чуйском тракте их будет 14, шесть из них — в Алтайском крае.

Экспедиция Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга в Алтайском крае. altay.rosavtodor.ru

«Мы учтем предложения Ассоциации и сможем поучаствовать во многих объектах, например, в рамках расширения Чуйского — построив площадки для стоянки транспорта и переходно-скоростные полосы. Все это необходимо для развития федеральной дорожной сети», — отметил начальник Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

Кроме Чуйского тракта, развивать автотуризм будут и на трассе А-322, которая не только входит в проект «Наш общий дом Алтай», но и открывает маршрут на популярную среди путешественников Горную Колывань.

Там специалисты определили три перспективные площадки: на выезде из Барнаула, в Алейском и Поспелихинском районах. Все они станут ключевыми точками, от которых будут разрабатываться радиальные туристические маршруты.

Караванинг — от английского caravan — фургон, вагончик. Путешествие в доме на колесах.