От южных морей до полярного края, говорите? С запретом полетов над Европой и вообще непростым положением российской авиации турфирмы обратили особое внимание на внутренние направления, а Ростуризм стал особенно «продвигать» Кавказ. Altapress.ru попытался разобраться, чем этот регион может привлекать, изучил другие, не менее интересные уголки России и вспомнил, какие инвестиционные проекты в сфере туризма сейчас развиваются на Алтае.

Кавказ

Активное внимание к Кавказу гид и путешественник Валерий Степанюк объясняет просто: регион природно и культурно разнообразен и, что немаловажно, близок к Центральной России. Туда легко попасть самолетом и любым другим видом транспорта.

Особое место Степанюк уделяет Дагестану: «Работаю там второй год. Туризм там, скажем так, на этапе становления развития. Но отношение к гостям у местных довольно благоприятное, поэтому они, думаю, буквально за два-три года, подтянут свой сервис».

Также выгодно его отличает от многих других кавказских регионов возможность пляжного туризма. Крупнейшие города — Махачкала и Дербент — находятся прямо на берегу Каспийского моря.

«Особого дискомфорта в них турист не будет испытывать. Там есть хорошие гостиницы, большое количество заведений разного ценового сегмента. Конечно, для увеличения турпотока мест размещения пока еще недостаточно. Если говорить об отдаленных районах, будьте готовы к тому, что сервис там почти отсутствует — даже придорожный», — отмечает гид.

Дагестан. Дагестан. Валерий Степанюк.

По большому счету, многие кавказские республики похожи: они и расположены очень близко друг к другу. «Для нас, сибиряков, расстояния в 300−500 километров — это почти ни о чем. Между Барнаулом и Яровым — 400. Преодолев это расстояние на Кавказе, можно уже переехать через регион, если не через два. Поэтому неудивительно, что традиции смешаны», — говорит Степанюк.

Эта компактность играет на руку — близость больших городов позволяет спланировать интересное путешествие и не ущемить себя в комфорте. Можно жить в отеле и выезжать на природу.

Как отмечает путешественник, Дагестан абсолютно не похож на Алтай. «Там другой характер местного населения, традиций и даже гор. На Кавказе они с глубокими каньонами, высокими отвесными скалами. Повсюду огромное количество водопадов и полноводных рек», — объясняет он.

Стоит быть осторожными: нередко при обильных дождях с гор сходят селевые потоки. Также нужно быть готовым к переездам по затяжным перевалам, если хотите посмотреть Кавказ во всей красе.

Дагестан. Валерий Степанюк.

Еще одна особенность: майские выходные выпадают на мусульманские праздники — Рамадан и Ураза-байрам. «В это время жизнь встает: местное население предпочитает соблюдать традиции. Многие заведения не работают, несмотря на то, что едут туристы. Мы с этим однажды и сами столкнулись — были небольшие проблемы с питанием», — рассказывает Валерий Степанюк.

Что касается сходства с нашим регионом — это цены. Проживание стоит порядка 2,5−3 тыс. за ночь в двухместном номере. Есть и более дорогое жилье — в основном, арендное.

«Продукты, рестораны и кафе — средний ценник, как в Барнауле. У нас и уровень доходов населения примерно одинаковый», — отмечает гид.

Одно из самых популярных мест в Дагестане — Сулакский каньон. Он находится в двух часах езды от Махачкалы. Сейчас там развивается туристическая инфраструктура: отстраивают смотровую площадку, кафе, кофейни. «Скоро туристы смогут выпить свежесваренный зерновой кофе в окружении природы», — говорит Степанюк.

Дагестан. Дагестан. Валерий Степанюк.

А в трех часах от Махачкалы есть Хунзахское плато, где можно полюбоваться водопадами.

Также стоит отправиться в самый южный и древний город России Дербент — туристический центр Дагестана. Или в село Кубачи. «По нашим сибирским меркам, оно находится достаточно близко к городу, а там это считается „далеко в горах“», — отмечает гид. В селе можно посетить мастер-класс, либо просто понаблюдать, как создаются изделия из серебра. Поблизости есть деревня, которая специализируется и на гончарном искусстве.

«Как правило, мастер-классы организуют обычные люди, энтузиасты. В таких местечках есть подобие визит-центров, куда можно обратиться, чтобы гид провел экскурсию по мастерским. — говорит Степанюк. — Лично мне очень нравится часть Дагестана, где расположен заброшенный аул Гамсутль, неподалеку от поселка Гуниб. Здесь очень интересная территория: поселения расположены прямо на склонах очень крутых гор».

Как отмечает путешественник, таких аулов в регионе много, но этот особенно удобен в плане посещения: можно подъехать на машине к подножию и совершить восхождение. Всего полтора-два часа — в зависимости от физической подготовки — и вы среди древних каменных построек в заброшенном поселке, история которого насчитывает несколько сотен лет.

Дагестан. Дагестан. Валерий Степанюк.

Последний житель скончался здесь в 2015 году. Сейчас идут разговоры о создании туристического кластера или охраняемой территории.

Валерий Степанюк,

гид и путешественник: Самый популярный вопрос — безопасность. По этому поводу много стереотипов. Смутные времена прошли. Власти там серьезно относятся к вопросу развития туризма, понимают, что это деньги, инвестиции. Поэтому все делается для того, чтобы гости чувствовали себя комфортно в этих республиках. Со стороны местного населения каких-­либо проблем за четыре путешествия не заметил. Абсолютно нормальное отношение: в кафе, магазинах, деревнях, в транспорте. На Кавказе сейчас безопасно.

Дагестан. Дагестан. Валерий Степанюк.

Продолжительность тура от турфирмы «Мастерская приключений»: 5−6 дней. Стоимость — порядка 30 тыс. без учета перелета из Барнаула.

Соседние регионы

Кажется, что в них уже видели все, но, наверняка, остались места, которые еще могут удивить. Стоит отправиться в историко-архитектурный музей под открытым небом в новосибирском Академгородке. Здесь собраны старинные деревянные постройки практически со всей Сибири и Дальнего Востока. Помимо этого, есть и каменные артефакты, вроде оленых камней.

Один из главных «экспонатищ» — шедевр русского деревянного зодчества — церковь Спаса Нерукотворного образа из Зашиверского острога, построенная в 1700 году на берегах реки Индигирки. Во времена СССР ее подарили Академгородку: для этого пришлось разобрать объект, перевезти и собрать снова.

Или можно посмотреть на Барнаульскую проездную башню в Кузнецкой крепости в Новокузнецке. Она была построена в начале XIX века. Известно, что в 1919 году красные партизаны вывезли отсюда две крепостные пушки для использования при штурме села Тогул.

Зимний Алтай. Валерий Степанюк.

И, конечно, не стоит забывать и о Республике Алтай, где можно бесплатно любоваться каждым камнем.

Стоимость билетов в музеи — в среднем около 200 рублей.

Сибирь

Туфирма «Мастерская приключений» вместе с Валерием Степанюком разработала маршрут по четырем регионам Сибири: республикам Хакасии и Бурятии, Красноярскому краю и Иркутской области.

Путешествие начнется с Абакана и природного парка Ергаки. Туристы посетят Саяно-Шушенскую ГЭС, Красноярск и национальный парк Красноярские столбы. После перелета в Иркутск проедут небольшое круг по области и Бурятии.

Байкал. Валерий Степанюк.

Продолжительность тура — две недели. Стоимость — 75 тыс. рублей.

Камчатка

Суровые природные и сервисные условия. Помимо лишений в комфорте здесь можно потерять много денег — ведь из-за высоких цен на все любой путешественник потратит здесь больше, чем на путешествие по Байкалу или Алтаю. Но, как говорится, деньги не главное. Возможно, дикая природа, черные пляжи, вулканы и медведи того стоят.

Туры — от 85 тыс. рублей без учета перелета.

Камчатка. Валерий Степанюк. Авачинская бухта. Камчатка. Валерий Степанюк. Вилючинская сопка. Камчатка. Валерий Степанюк.

Кольский полуостров

Если хочется побывать за полярным кругом в России, то лучшего места не найти. Идеально подойдет для зимнего сезона и фототуров — можно сделать великолепные снимки полярного сияния. Белоснежная тундра и Баренцево море, где есть большая вероятность увидеть косаток и тюленей.

И здесь очень недорого по сравнению с другими российскими регионами.

Туры — от 35 тыс. рублей без учета перелета.

Северное сияние. Кольский полуостров. Валерий Степанюк.

Татарстан

Если больше хочется не природы, а иной культуры, то прямая дорога — в Татарстан. Можно посетить Казанский Кремль, признанный памятником архитектуры мирового значения и входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, полюбоваться многочисленными мечетями.

Любителям горных лыж или гольфа стоит посетить Свияжские холмы. А фанатам архитектуры — необыкновенный остров Свияжск, где можно изучить старинные монастыри, построенные в XVI-XVII веках.

И, конечно, нельзя удержаться и не устроить гастропутешествие — талкыш-калеве, токмач и эчпочмак и многое другое ждет вас.

Туры на три дня — от 17 тыс. рублей без учета перелета.

Инвестиции и Алтай

Правительство Алтайского края сформировало портфель из более чем 10 инвестпроектов на сумму около 40 млрд рублей. Многие задачи будут решаться с помощью нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

Белокуриха

Правительство Алтайского края и корпорация «Туризм.РФ» в ноябре 2021 года заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве и комплексном развитии внутреннего и въездного туризма.

В апреле, на встрече с потенциальными инвесторами, обсуждались детали сотрудничества по мастер-планированию территорий. Так объявлено о высокой готовности к строительству нового санаторного комплекса «Алтай-West» на 440 номеров в Белокурихе. В него планируется инвестировать порядка 8 млрд рублей. Ожидается, что четырехзвездочный комплекс даст не менее 500 новых рабочих мест.

Для создания современного бальнеологического курорта в регионе ведут мастер-планирование территории. Оздоровительный центр начнет принимать отдыхающих в 2025—2026 годах. В итоге появится новый курорт на две тысячи номеров.

В прошлом году на территории «Белокурихи Горной» открыли первый объект размещения — гостиничный комплекс «Олимп-парк». Сейчас «Гранд-крио Алтай» возводит отель с клиникой превентивной медицины.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Бирюзовая Катунь

Как заявил губернатор Виктор Томенко, на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» реализуют инвестпроекты, а общий объем заявленных инвестиций составляет более 17 млрд рублей.

В 2022 году здесь заработают два новых комплекса для туристов — Grand Chalet Altay от компании «Лес и река» и «Алтика Алтай». Появятся более 500 мест размещения, будут введены новые объекты общепита, благоустроены площадки для отдыха и модернизирована пляжная зона. А на территории игорной зоны «Сибирская монета» появятся порядка 40 первых шале.

Евгений Дешевых,

начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности:

Кто бы что ни говорил, я считаю, что «Бирюзовая Катунь», как туристическая инвестиционная площадка с развитой обеспечивающей инфраструктурой, свой статус-кво восстановила. На площадке функционируют сети электро- и газоснабжения, оптоволокно для высокоскоростного интернета, сети водоснабжения и водоотведения после длительного простоя в настоящее время находятся в процессе запуска и отладки работы.

«Золотые ворота Алтая»

Есть и проблемные зоны. Четвертый год подряд придорожный комплекс «Горная страна» из туркластера «Золотые ворота Алтая» не может получить подключение к газу, гарантированное инвестиционным соглашением.

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в 2021 году потребовал разобраться с проблемой. Однако кафе (по сути, первый и единственный воплощенный инвестиционный проект в кластере, если не считать заправку) до сих пор отапливается самостоятельно.