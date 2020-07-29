Есть чем заняться: ТОП-5 необычных развлечений в Горном Алтае

На Алтае помимо стандартных экскурсий и развлечений есть и довольно необычные виды досуга. Например, можно найти казино, Марс, вертолеты и «пионера». Рассказываем, какие необычные развлечения следует попробовать на отдыхе.

Экскурсия на Марс

На Алтае есть собственный Марс, и до него не нужно лететь на космическом корабле. Он находится на стыке двух высокогорных степей и представляет собой выходы разноцветных глин на поверхность.

Дорога к «Алтайскому Марсу» лежит черед Чуйский тракт и проходит до урочища Кызыл-Чин. Место замечательно подходит для фотографов и любителей геологии и необычных красот. Горы выглядят так, будто покрашены полосами в различные оттенки желтого, красного и зеленого.

Прогулка на теплоходе «Пионер Алтая»

Теплоход «Пионер Алтая» на Телецком озере. предоставлено ИТЦ «Кедрогор»

«Пионер Алтая» является легендарным пассажирским теплоходом на Телецком озере. Ежедневно с 1968 года на нем осуществлялись круизы по озеру.

В середине 90-х годов теплоход поставили на плановый ремонт, который затянулся на 17 лет из-за отсутствия средств. Лишь в 2013 году легенда была восстановлена и совершила свой долгожданный рейс.

Сегодня «Пионер Алтая» вмещает в себя более 130 человек. Судно оснащено всеми необходимыми средствами безопасности, системой сигнализации, пожаротушения, укомплектовано индивидуальными спасательными средствами. Здесь также можно найти буфет, кинозал и 4 палубы: 2 открытые и 2 закрытые.

Казино «Altai Palace»

Казино Altai Palace. Олег Богданов

На Алтае есть заведение для любителей острых ощущений — казино «Altai Palace». Оно является первым официальным казино на Алтае и располагается недалеко от озера Ая.

В «Altai Palace» можно сыграть в рулетку, покер, блэк-джек, а также испытать удачу в игровых автоматах и спортивном покере.

Прокат лошадей

Почти на каждой базе Горного Алтая можно прокатиться на лошади. Но заказать такую прогулку возможно не только на пару часов, но и на полноценный конный поход.

Лошади. СС0

Уже давно доказано, что конные прогулки положительно влияют на организм человека и его здоровье. Как физическое, так и психоэмоциональное. Поэтому все больше туристов выбирают именно такой вид развлечений на отдыхе.

Вертолетные экскурсии

На Алтае предоставляется уникальная возможность посмотреть на все красоты свысока. А именно с вертолета. Вам откроются виды на живописные и труднодоступные места всего за несколько часов.

Алтайский край из иллюминатора вертолета. Константин Санталов

В этот список входит гора Белуха, озеро Телецкое, Тальменное и Кучерлинское. Полеты осуществляются в любое время года на современных вертолетах, которые вмещают в себя от 3 до 5 человек.

Помимо однодневной экскурсии можно заказать и многодневный вертолетный тур.