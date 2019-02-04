Всем нравится делать сюрпризы и дарить подарки своим близким и родным. А если подарить эмоции, которые останутся в памяти на всю жизнь?! Туристическая компания «Авиафлот» предлагает вам дарить путешествия!

Каждое путешествие — это запоминающиеся моменты, которые будут точно выделяться из повседневности и ежедневной рутины. Новая страна подарит вам такие ощущения, которые вы точно никогда не забудете! Как много новых воспоминаний может уместиться всего в одном путешествии!

Дарить путешествия популярно уже не первый год! Это современный подарок, который не оставит никого равнодушным и сохранит воспоминания о каждом моменте!

Дарите путешествия от «Авиафлот»! Фото компании «Авиафлот»

Если вы решились сделать подарок в виде путешествия, то туристическая компания «Авиафлот» предлагает вам несколько вариантов как это можно осуществить. В «Авиафлот» вы можете приобрести подарочные сертификаты любым номиналом. Сертификат дает возможность получателю самостоятельно выбрать тур и при необходимости добавить нужную сумму. А можно оформить подходящий тур, исходя из ваших дат отпуска, предпочтений к отдыху и пожеланий.

Дарите путешествия от «Авиафлот»! Фото компании «Авиафлот»

Мы подготовили специальные предложения к предстоящим праздникам и выходным.

Горный Алтай даты 22.02. — 24.02.стоимость 2 900 руб./чел. 08.03.-10.03. — стоимость 3 500 руб./чел. В стоимость входит проживание и доставка.

Санкт -Петербург даты 08.03.-10.03.стоимость 8 340 руб./чел. В стоимость входит проживание и экскурсионное обслуживание.

Москва даты 08.03−10.03 стоимость 8 890 руб./чел. В стоимость входит: проживание и экскурсионное обслуживание.

Турция «все включено» вылет 29.04. стоимость 32 000 руб./чел.

Египет «все включено» вылет 01.03. стоимость 37 000 руб/чел.

Чехия вылет 29.03. стоимость 38 700 руб./чел.

Хайнань вылет 30.04. стоимость 38 600 руб./чел.

Туристическая компания «Авиафлот» займётся организацией вашего подарка и оставит только теплые воспоминания.

Дарите путешествия от «Авиафлот»! Фото компании «Авиафлот»

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании «Авиафлот» 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22−66−66. А также на сайте компании «Авиафлот» есть удобная система поиска путевок, которая поможет оперативно получить варианты туров, исходя из ваших запросов.

Справка

Группа компании «Авиафлот» — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. «Авиафлот» — лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в «ТОП 100 лучших туристических компаний» России.