Денисова лихорадка и морковные пирожки. За какими сокровищами стоит отправиться в горные районы Алтайского края

В своём недавнем репортаже известный журналист Алексей Пивоваров искал в Республике Алтай русскую Шамбалу и источники счастья. Корреспонденты altapress.ru тоже отправились в горы, но уже в своем краю: в инфотуре от Алтайтурцентра они посетили Солонешенский и Чарышский районы и убедились в том, скалы тут такие же высокие, виды — такие же прекрасные, а сервис — ничуть не уступает.

День 1. В гостях у «денисовцев»

— Ой, смотрите, лиса! — кричит кто-то в автобусе, и все головы поворачиваются к окну.

У дороги действительно стояла рыжая хищница. Не испугалась и не убежала — лишь проводила автобус хитрым и полным любопытства взглядом. Еще на одном участке дорогу перебежала косуля. С этих случайных встреч начинается наше ощущение полного единения с природой, погружения в дикий, первобытный мир.

Первая точка в туре — знаменитая «колыбель человечества», Денисова пещера в Солонешенском районе у реки Ануй.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Пожалуй, не найти человека, который бы не слышал о ней. Да, именно в Алтайском крае, а не где-нибудь в Африке или Индонезии, были найдены находки возрастом 300 тысяч лет и новая популяция человека.

Часто, чтобы подчеркнуть значимость чего-либо, говорят «просто представьте себе!» или «только вдумайтесь!». Но все величие пещеры можно ощутить, только когда попадаешь в нее.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Невзрачная с первого взгляда, она огромным порталом в древнюю историю раскрывается внутри. Недалеко от входа она вытянута ввысь: высокий свод закручивается в сторону и заканчивается в вышине маленьким окошком — как будто ты попал в огромный чайник, через носик которого проникает свет.

Экскурсовод, заведующая краеведческим музеем Солонешенского района Татьяна Беликова говорит, что в холодную дождливую погоду можно увидеть, как в «носик» поднимается облачко пара — пещера «дышит».

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Зайдешь поглубже внутрь — пещера «проваливается» вниз, зияет черным провалом на 12 культурных слоев, которые раскопали ученые-археологи.

Татьяна Беликова раздает каждому в руки некоторые находки.

— Когда древний человек делал изделия из бивня мамонта, он втирал в нее красную краску — охру. Так он делал со всеми белыми предметами. А это иголка древнего человека — потрогайте, она до сих пор острая, можно уколоться, — поясняет она.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Главная находка Денисовой пещеры, перевернувшая весь научный свет, — это небольшая фаланга пальца девочки, которую обнаружили в 2008 году в 11 культурном слое. Фрагмент кости отправили на исследование в Германию.

Результаты ДНК стали сенсацией — девочка оказалась представительницей ранее неизвестной популяции, не похожей на неандертальцев и современного человека.

— На территории села Сибирячиха, что находится в ста километрах от Денисовой пещеры, жили неандертальцы. Косточка девочки показала — да, ее мама была неандерталка, но не сибирячихинская, а хорватская. Но сама она не принадлежала этой популяции. И когда немецкие ученые спросили, есть ли еще у наших археологов какие-нибудь находки, с полной серьезностью вспомнили про «зубы, которые лежат на полке», — рассказала Беликова.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Это были три зуба из центрального раскопа — два зуба принадлежали неандертальцу, один — денисовцу, как и кость девочки. Теперь экскурсоводы шутят, что представители разных популяций в пещере выбивали в драке друг другу зубы.

По находкам ученые выяснили и годы обитания денисовцев — оказалось, что пещерные люди поселились в алтайском предгорье около 280 тысяч лет назад. Их гены сегодня остались в «крови» коренных аборигенов Австралии и Папуа-Новая Гвинея.

«Наследили» в пещере древние люди прилично. Оставили после себя массу артефактов — самую древнюю в мире костяную иглу, украшения из лисьих клыков и страусиной скорлупы (хотя страусы обитали только в районе Монголии и Байкала), кости мамонта (ближайшее их пастбище — в 100 км от пещеры), пузыри осетровых рыб, которые использовали в качестве клея. Кстати, в краеведческом музее Солонешенского района есть столетний комод одного из археологов, который по примеру пещерных людей склеил его рыбьим пузырем.

Краеведческий музей в Солонешенском районе altapress.ru Краеведческий музей в Солонешенском районе altapress.ru Краеведческий музей в Солонешенском районе altapress.ru

Благодаря раскопкам в пещере выяснилось, что тысячелетия назад алтайские предгорья были покрыты лесами. Там росли дуб, бук, граб, маньчжурский орех и даже северные виды бамбука и лианы — а это значит, что и климат на территории Алтайского края был совсем другой.

— Так началась у нас мировая лихорадка в поиске денисова человека. Нас она тоже захватила, археологи постоянно просят «Давайте еще одну пещеру найдем», — говорит экскурсовод.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Попасть в Денисову пещеру просто — ее не нужно искать глубоко в лесах или запасаться альпинистским снаряжением для подъема. «Колыбель человечества» скромно стоит у самой дороги, в четырех километрах от села Черный Ануй, рядом с рекой Ануй. В километре от нее — граница с Республикой Алтай.

Если каждый турист в Египте едет смотреть пирамиды фараонов, а в Камбоджи — храмы Кхмерской Империи, то в Алтайском крае ему определенно стоит увидеть Денисову пещеру. Красивые горные виды из нее — прилагаются.

День 2. В гостях у старообрядцев

Село Топольное в Солонешенском районе было основано кержаками-старообрядцами — в 1829 году. Здесь в двухэтажной лавке купца Голованова, построенной в конце 19 века, расположен многофункциональный этнокультурный центр.

Проще говоря — местный музей с расширенным списком услуг. Например, здесь могут провести традиционную свадьбу и яркую Троицу. Традиции и фольклор старообрядцев тщательно оберегает и сохраняет местный коллектив.

— Раньше при постройке дома старались избегать прямых углов — нужно, чтобы было все покато, кругленько, — проводит экскурсию по дому одна из сотрудниц центра Надежда Герасимова. На стене с фотографиями видно, что в гости к ним заходил знаменитый финский актер Вилле Хаапасало.

Гостей в доме без углов встретили песнями. Показали свою гордость — домашнее убранство любого старообрядца: горшки для хранения кедрового и конопляного масел (подсолнечник надо было выращивать, а конопля растет сама — бери и жми), вручную сделанные полотенца и половицы, прялки, сельхозорудия и так далее.

Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru

По стенам развешаны маленькие платьица интересных цветовых сочетаний — оранжево-серые, розово-черные, бордово-зеленые. Нам объясняют, что это наряды не девочек, а вполне взрослых женщин — только были они намного меньше и худее нынешних. «Из сладостей-то у них была только пареная репа!», — поясняют старообрядцы.

Группе предлагают примерить традиционные наряды, только уже в современных, расширенных версиях. Женская часть сразу оживляется — простое переодевание становится настоящим интерактивом.

Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru

В платках и платьях все сразу высыпаются на улицу, несмотря на прохладную погоду — чтобы в цветастом убранстве сфотографироваться у старинного дореволюционного дома или на фоне побеленных снегом гор. Цвета платков на их фоне выглядят особенно ярко.

Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru

Потратив только на эту фотосессию значительную часть памяти в телефоне, все заходят внутрь, где всех ждет вторая часть культурной программы — инсценировка свадебного обряда или обряда окручивания (домашнее венчание у деревенских старообрядцев). Для этих целей из тургруппы специально выбирают неженатую пару — ведь имитация священного действия имеет особую силу.

— К нам иногда специально приезжают женатые пары, чтобы провести этот обряд, когда хотят ребенка. И это работает! — уверили нас сотрудники центра.

Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru

Невесту старообрядцы выбирали себе на вечорках с 14 октября по 4 ноября, на которых водили хороводы и пели песни едва ли не до четырех утра. Песни вообще сопровождали старообрядцев по жизни — на каждое событие и работу была своя.

Подготовка к свадьбе длилась долго — невесте нужно было вышить 40 полотенец, подготовить подарки всем родственникам жениха. Перед свадьбой ее обязательно тщательно мыли в бане — чтобы она не принесла в новый дом наследованных болезней. Все это также сопровождалось песнями.

Сам же обряд окручивания проводился в доме — невесту закрывали от глаз гостей шалью, за которой покрывали ее голову платком. Когда шаль убирали, то перед всеми сидела уже была законная жена.

Гуляли свадьбу несколько дней. «Наши предки жили долго, потому что никуда не торопились. Ощущение времени — это очень важно», — говорят в центре. Стол, безусловно, ломился от явств — и туристам предлагают попробовать самые лучшие угощения, которые так и тянет описывать в духе Гоголя.

Сметана, в которой твердо стоит ложка; маринованные опята, которые так и норовят убежать с тарелки; похожее на прозрачный мед яблочное повидло; домашнее сало, сыр и горчица, которых не купишь в магазине; домашняя лапша в таком крепком курином бульоне, что только одной тарелкой можно наесться на целый день; воздушное облако припорошенного хрустящего хвороста; домашний квас с настоящим хлебным осадком; пельмени, которые, кажется, сами прыгнут тебе в рот. И звезда стола — морковные пирожки на сметанном тесте, к которым подают растопленное сливочное масло.

Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru Народный дом старообрядцев в селе Топольное Алтайского края altapress.ru

За таким угощением да под старинные песни туристам точно захочется возвращаться в Топольное хотя бы раз в год. Кстати, цена за культурную и сытную программу не кусается — 1000 рублей с туриста, группа — от шести человек.

День 3. В гостях у казаков и скифов

Заключительный день инфотура прошел в селе Чарышском. Здесь издавна полноправными хозяевами были казаки — к ним мы и отправились в гости.

Встретили нас также песнями. Толпу разогревали хороводами и играми. Потом наследники казаков показали экстремальную программу — танец с саблями, ловлю стрел, рассекание кабачков на лету, подсекание лозы.

Попробовать себя в качестве воина могли и гости — им предлагается покидать топоры и пострелять из лука.

Многофункциональный культурный центр здесь тоже больше похож на музей. Здесь хранятся расписные наличники, двери, сундуки и разные предметы старинного быта. А еще интересные камни от яшмы до «золота дураков», найденные неподалеку в горах.

Народный дом в селе Чарышском altapress.ru Народный дом в селе Чарышском altapress.ru Народный дом в селе Чарышском altapress.ru Народный дом в селе Чарышском altapress.ru Народный дом в селе Чарышском altapress.ru

Казаки признаются — отдых на Чарыше может быть интересным, активным и разнообразным. Здесь также проводят сплавы, экскурсии, организуют горные походы на лошадях. Тихий и спокойный отдых на берегу реки здесь круглогодичный.

В частности, свою дозу умиротворения можно получить на Царском кургане за селом Сентелек, недалеко от Чарышского, где в 90-е годы были обнаружены памятники раннескифского времени (5 век до нашей эры).

Царский курган в Сентелеке altapress.ru Царский курган в Сентелеке altapress.ru Царский курган в Сентелеке altapress.ru

Это самый большой курган из 50-ти захоронений, найденных в долине Чарыша. В нем с почестями хоронили важных персон — вождей, военноначальников, жрецов.

Снаружи курган представляет собой обводное каменное кольцо и внутреннее, меньшее кольцо, выложенное горизонтальной кладкой. На восток от обводного кольца были выстроены в ряд 17 плоских балбалов — вертикальных стел, поставленных на одинаковом расстоянии друг от друга в порядке возвышения.

Царский курган в Сентелеке altapress.ru

Что они могут значить — от этом ученые спорят до сих пор. Но говорят, что в день равноденствия тени от всех стел сходятся — и по их направлениями можно было определять время.

Смотря с Царского кургана на разворачивающиеся перед тобой долину, понимаешь, что за три дня в Алтайском крае действительно можно совершить большое путешествие во времени — от встречи с денисовцем и скифами и старообрядцев с казаками до наших дней. И никакой машины времени не надо.