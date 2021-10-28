Депутаты без особых споров повысили в Алтайском крае еще один сбор

С 2022 года курортный сбор, взимаемый с приезжающих в Белокуриху туристов, будет увеличен. Такое решение приняли краевые депутаты 28 октября на сессии АКЗС.

По словам Евгения Дешевых, начальника управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, в нынешнем году в отрасли отмечается положительная динамика.

Загруженность средств Белокурихи составляет 100 и выше процентов. В 2020 году, когда санатории и отели из-за пандемии не могли принимать клиентов, курортный сбор был отменен.

В 2021-ом его уровень установили на уровне 30 рублей. Пи этом было сделано исключение: жителей Алтайского края от этого сбора освободили. Теперь решено его повысить.

Собрать в фонд развития Белокурихи за счет туристов планируется около 41 млн рублей.

«Купеческая слобода Андреевых» в Белокурихе-2. Владимир Вайтиев.

О чем говорили депутаты

По словам Александра Васильева, председателя комитета АКЗС по бюджету, курортный сбор направляется на обустройство терренкуры, парков и пешеходных зон. «Внешний облик Белокурихи уже сейчас преображается», — отметил депутат.

Александр Молотов, руководящий фракции партии «Справедливая Россия» в АКЗС, к данному сбору отношения противоречивые.

«Мы изучили имеющуюся мировую практику. Оказалось, что только 42 страны взимают курортный сбор и то только с иностранных туристов. Я считаю правильно, что в прошлом году поддержали нашу инициативу и освободили жителей края от курортного сборы при посещении Белокурихи», — сообщил Молотов.

Яровое. www.instagram.com/besedin

«Коммунисты России» предложили распространить практику курортного сбора на Яровое, Завьялово и курорт Ая.