Девушки красиво позируют на фоне ажурного ограждения и плитки в туркластере

Скоро жизнь замрет в Барнаульском туркластере. Редкие прохожие будут пробегать по «Барбату» на Малотобольской, а по заснеженной лестнице Нагорного парка отважатся подняться только единицы. Но пока девушки продолжают красиво фотографироваться на фоне новых мостов и пешеходных зон туркластера и выкладывать эти снимки в соцсети.