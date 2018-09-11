Девушки красиво позируют на фоне ажурного ограждения и плитки в туркластере

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На Барнаульском Арбате.
www.instagram.com/little_monster0301
Скоро жизнь замрет в Барнаульском туркластере. Редкие прохожие будут пробегать по «Барбату» на Малотобольской, а по заснеженной лестнице Нагорного парка отважатся подняться только единицы. Но пока девушки продолжают красиво фотографироваться на фоне новых мостов и пешеходных зон туркластера и выкладывать эти снимки в соцсети.
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