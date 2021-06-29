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Туризм

Директор турагентства научила клиентов, как обмануть ПЦР-тест и улететь в отпуск

Директор красноярского туристического агентства Anex Tour помогла улететь в отпуск туристам с положительным тестом на COVID-19, сообщает «Сибдепо».

Отпуск.
Отпуск.
СС0

Директор турагентства в своем Instagram рассказала про собиравшуюся в Египет клиентов, одному из которых пришел положительный ПЦР-тест. Причем человек вакцинирован.

«Я им сказала, чтобы они заливали мирамистин куда только можно: в нос, в рот, в уши, чтобы тест у них показал другой результат. Что в принципе и получилось: тест они пересдали, и он оказался отрицательным», — отметила девушка на видео.


Как пояснила «Проспекту Мира» предпринимательница, клиники «часто ошибочно выдают ложноположительные тесты, даже если человек не болеет».

«Туристы в итоге не предъявляли тесты <…> Египет, Турция, Кипр пускают туристов с прививочными сертификатами и тесты можно не делать. Все вопросы по тестам и сертификатам вы можете задать Минздраву и Ростуризму. Мы действуем в рамках закона и рассказываем туристам правила въезда. Лететь или нет — это уже их личное право», — подчеркнула сибирячка.

В региональном МВД заявили, что проверят возможность сфальсифицировать результаты теста. А туроператор разорвал договор с красноярским офисом продаж и его директором.

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