Для Гэндальфа и астронавта. ТОП-5 мест Алтая с инопланетными и фэнтезийными пейзажами

Altapress.ru представляет подборку мест, где нетрудно представить себя покорителем неизведанных планет или бородатым магом (если вы мужчина) — настолько завораживающе нереально выглядят эти пейзажи.

Марс

Где: Кош-Агачский район.

Желто-оранжево-зелено-красно-фиолетовые горы и почти никакой растительности. Герои Рэя Брэдбери не отличили бы это урочище Кызыл-Чинот настоящего Марса. К слову, в переводе с тюркского его название означает «красное ущелье».

Необычную окраску ученые объясняют высоким содержанием металлов в породе. Оксид железа придает красный цвет, марганец — розовый и сиреневый, хром — желтый. Также в почве можно найти ниобий, титан, тантал, олово и половину таблицы Менделеева.

90 миллионов лет назад здесь было море, населенное живыми существами. И сегодня можно увидеть свидетельства их пребывания на этом Марсе — туристы находят глиняные камни с отпечатками их скелетов. Встречаются также следы ракушек, водорослей.

Не забудьте взять собой разрешение для пограничников — эта «планета» соседствует с Монголией.

Как добраться

Из села Акташ нужно доехать до села Чаган-Узун. Там проедьте по мосту через одноименную реку. Перед селом необходимо повернуть налево, проехать через ворота, а на следующем повороте снова вывернуть руль влево.

Метров через 100 нужно преодолеть русло пересохшей реки. Несколько километров двигайтесь прямо и не сворачивайте на горный серпантин. Вскоре вы увидите необычные пейзажи — это Марс-1.

Чтобы попасть на Марс-2, нужно примерно 3 километра идти пешком по ручью.

Гейзеровое озеро

Где: Улаганский район

Загадочное место, где впору прогуливаться только волшебникам. Расположено озеро у сопки на южном склоне Курайского хребта.

Не стоить думать, что здесь бьют фонтаны горячей воды — название озера связано с родниками, которые выбрасывают на его дно смесь песка и голубой глины, которые образуют под водой абстрактные округлые узоры. При этом периодически на поверхности появляются пузыри и круги.

Обычно же поверхность водоема гладкая. А еще вода настолько прозрачна, что двухметровая глубина кажется мелководьем.

Температура воды никогда не поднимается выше 10 градусов по Цельсию. Происхождение и возраст образования не установлены.

Как добраться

От Акташа проедьте в сторону Кош-Агача 7−8 километров по Чуйскому тракту. А от базы «Маленький рай» идите по указателям экотропы.

Скалы «Зубы дракона»

Где: Чемальский район

Недалеко от села Элекмонар и в 7 километрах от Чемала, посреди Катуни лежат огромные зубы страшного чудовища. Так кажется, когда впервые смотришь на эти острые треугольные скалы, названные «Зубами дракона».

Об этом месте рассказывают две легенды: первая ­ о драконе, которого сразили богатыри. Вторая — о великане Сартакпае, который сорвал верхушку горы и бросил ее в реку, чтобы люди смогли построить мост, используя породу как опору.

И без того сказочные «зубы» особенно эффектно смотрятся осенью, когда Катунь приобретает свой неповторимый бирюзовый цвет.

В этом необычном месте можно почувствовать себя маленьким хоббитом и подойти к скалам поближе — на одном «зубе» лежит автомобильный мост от Элекмонара к развлекательному комплексу. Ранее здесь долгое время был подвесной пешеходный мост, но его смыло во время наводнения 2014 года.

Как добраться

Чтобы увидеть «Зубы дракона», приедьте в Чемальский район по правому берегу Катуни. В селе Элекмонар найдите поворот к реке по указателю «Рублевка», в сторону моста.

Также можно приблизиться к скалам и по левому берегу. Переедьте через Катунь по мосту у села Аскат, а после поверните налево и двигайтесь, проехав село Анос, вдоль берега примерно 15 километров.

Каменные грибы Ак-Курум

Где: Улаганский район

От гигантских зубов — к огромным грибам. Которые, к тому же, и растут! Все дело в том, что они образовались при вымывании неоднородных горных пород. Мягкие — размывались осадками и образовывали «ножку», а прочные оставались на месте и становились «шляпкой». И этот процесс, начавшийся много веков назад, продолжается.

В то же время, к сожалению, они разрушаются. Что ж, очередной повод поскорее отправиться в отпуск и увидеть это необычное место, пока от него не осталось только воспоминание.

Грибы живописно возвышаются по склонам долины реки Карасук. Вид на долину отсюда потрясающий.

Как добраться

После села Акташ поверните налево к Улагану.

Дорога будет проходить через нависающие над трассой скалы «Красные ворота», далее через перевалы Улаганский и Кату-Ярык. Вы проедете села Улаган и Балыктуюль.

Не доезжая 7 километров до села Коо, необходимо остановиться. Чтобы подойти к грибам, нужно переправиться через реку на лодке — они есть на туристической базе. После следует идти пешком 4 километра вверх по крутой тропе, которая довольно безопасна.

Тархатинский мегалитический комплекс

Где: Кош-Агачский район

Его также называют «алтайский Стоунхендж». Говорят, что он ровесник египетских пирамид. Расположен этот необычный комплекс в Чуйской степи, в 25 километрах от села Кош-Агач.

Необычен не только магический вид этого места, но и его история. Ученые выяснили, что камни привезли издалека и расставили по кругу диаметром 60 метров. Приблизительно это сделали в 1−3 тысячелетии до нашей эры.

Это было и святилище, и своеобразный солнечный календарь. Интересно, что 21 июня, в день солнцестояния, наша ближайшая звезда восходит между восточными мегалитами, а садится за западными. Примерно 3 тысячи лет назад Солнце садилось ровно в их створе, но со временем наклон нашей планеты несколько изменился.

Маленькие скалы в дни равноденствий стоят в тени мегалитов. По какому принципу раскладывались камни — неизвестно. Вполне возможно, они символизировали праздники.

Древние люди выбили на скалах рисунки с круторогими оленями, быками и верблюдами, на которых охотятся племена.

Поклонники древних верований считают, что мегалит «Колыбель Сартакпая» помогает роженицам. У скалы можно увидеть подношения — игрушки, бусы и многое другое.

Как добраться

Чтобы доехать до комплекса, нужно, проезжая через село Кош-Агач, свернуть по указателю на Джазатор и двигаться по главной дороге. Через 20 километров от села слева увидите огромные каменные глыбы. Это то, что вы и искали.