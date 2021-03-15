Для въезда в Турцию путешественникам потребуется цифровой код

С 15 марта въезд в Турцию из-за коронавируса ограничили еще одним условием.

Вступило в силу требование о заполнении электронной анкеты для получения так называемого кода здоровья (HES code), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя турецкого Минздрава.

«Все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код», — пояснил собеседник агентства.

В анкете содержатся те же вопросы, что были в бумажной версии, которую пассажиры прежде заполняли в самолете.

Цифровой код позволит связываться с приезжающими в случае их контакта в Турции с больными коронавирусом, пишет News.ru.

Попытка внесения в анкету неточных данных или отказ от ее заполнения может иметь правовые и административные последствия.