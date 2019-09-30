Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Туризм

Дмитрий Крылов снял еще одну программу о путешествии по Алтаю

Автор телепроекта «Непутевые заметки» на Первом канале Дмитрий Крылов 29 сентября представил в эфире большой репортаж о прогулке на теплоходе по Оби.

Дмитрий Крылов побывал в Белокурихе.
Дмитрий Крылов побывал в Белокурихе.
instagram.com/kotova_nastasya

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, это уже третья программа известного телеведущего, посвященная красоте региона.

На этот раз тележурналист прокатился по Оби до места слияния Бии и Катуни, побывал в Быстром Истоке на родине Валерия Золотухина, любовался одним из самых старых сел Алтая — Усть-Чарышской Пристанью.

Посмотреть программу, если вы ее пропустили, можно на сайте Первого канала.

Напомним: в мае ведущий Дмитрий Крылов рассказал о селе Гуселетово, городе-курорте Яровое и Тавдинских пещерах.

А в июле прошлого года он побывал в Республике Алтай, выдав сюжеты о Национальном музее и хранящейся в нем мумии принцессы Укока, о цветущем маральнике, а также о солнечной станции в Кош-Агаче.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость