Дмитрий Крылов снял еще одну программу о путешествии по Алтаю

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, это уже третья программа известного телеведущего, посвященная красоте региона.
На этот раз тележурналист прокатился по Оби до места слияния Бии и Катуни, побывал в Быстром Истоке на родине Валерия Золотухина, любовался одним из самых старых сел Алтая — Усть-Чарышской Пристанью.
Посмотреть программу, если вы ее пропустили, можно на сайте Первого канала.
Напомним: в мае ведущий Дмитрий Крылов рассказал о селе Гуселетово, городе-курорте Яровое и Тавдинских пещерах.
А в июле прошлого года он побывал в Республике Алтай, выдав сюжеты о Национальном музее и хранящейся в нем мумии принцессы Укока, о цветущем маральнике, а также о солнечной станции в Кош-Агаче.