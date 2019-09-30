Дмитрий Крылов снял еще одну программу о путешествии по Алтаю

Автор телепроекта «Непутевые заметки» на Первом канале Дмитрий Крылов 29 сентября представил в эфире большой репортаж о прогулке на теплоходе по Оби.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, это уже третья программа известного телеведущего, посвященная красоте региона.

На этот раз тележурналист прокатился по Оби до места слияния Бии и Катуни, побывал в Быстром Истоке на родине Валерия Золотухина, любовался одним из самых старых сел Алтая — Усть-Чарышской Пристанью.

Посмотреть программу, если вы ее пропустили, можно на сайте Первого канала.

Напомним: в мае ведущий Дмитрий Крылов рассказал о селе Гуселетово, городе-курорте Яровое и Тавдинских пещерах.

А в июле прошлого года он побывал в Республике Алтай, выдав сюжеты о Национальном музее и хранящейся в нем мумии принцессы Укока, о цветущем маральнике, а также о солнечной станции в Кош-Агаче.