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2 июл. 08:07
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Дмитрий Медведев компенсирует иностранцам отдых на Алтае

Гражданам других государств, приезжающих в РФ, компенсируют часть стоимости туристической путевки. Приятных скидок скорее всего дождутся те, кто посетит Алтайский край. Сейчас кабмин прорабатывает этот вопрос. Субсидии могут быть предоставлены авиаперевозчикам и туроператорам, пишет "Российская газета".

Кадр их фильма "Хранители Алтая".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нужно стимулировать въездной туризм через субсидирование стоимости путевок на отдых в России. Финансовую поддержку должны получить юрлица, обеспечивающие приток иностранных туристов.

Вероятно, в ходе разработки мер стимулирования въездного туризма, будут выбраны страны, в которых заинтересована Россия. Также будут субсидироваться поездки в те места по РФ, где власти видят перспективу наращивания турпотока: Байкал, Алтайский край, Карелия.

Ожидается, что мера привлечет туристов из стран, которые уже заинтересованы Россией. Это, например, Китай, США и Германия. Сейчас страной начинают интересоваться иранцы, жители Южной Кореи, Японии, а также Латинской Америки.

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