Добро пожаловать в конференц-юрту. «Бирюзовая Катунь» показала новые туркомплексы

На «Бирюзовой Катуни» сейчас жара. И не только потому, что снова стало тепло — здесь в самом разгаре строительство туристических комплексов от резидентов особой экономической зоны. Altapress.ru побывал на пяти инвестиционных площадках и оценил привлекательность этих объектов.

Общая ситуация

Перед тем, как подробнее остановиться на инвестиционных проектах, расскажем об общем положении и перспективах особой экономической зоны.

Сейчас на «Бирюзовой Катуни» могут разместиться 1,2 тыс. туристов. В этом году, со сдачей комплексов, появятся еще не менее 500 мест. А к 2026 году ожидается, что здесь создадут еще 3,2 тыс. мест. Большинство из проектов будут работать в круглогодичном формате.

18,34 млрд рублей — общий объем заявленных инвестиций от 26 резидентов. 2,8 млрд из них освоены.

Летнюю заполняемость особой экономической зоны оценивают в 100%. Зимнюю — 35−40%. Все дело в недостаточности номерного фонда и турпродуктов. Эту ситуацию сможет переломить строительство горнолыжного комплекса — его мы упомянем ниже.

Что касается стоимости отдыха, инвесторы в основном ориентируются как минимум на средний ценовой сегмент.

Евгений Дешевых,

начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Алтайского края:

Чудес ожидать не стоит. Условия диктует рынок. Есть тенденция: наблюдается повышенный спрос на более комфортные номера. Раньше было наоборот. Со своей стороны мы понимаем, что предложения должны быть разноформатными, под каждый уровень дохода, поэтому рассматриваем не только резидентов премиум-класса, но и тех, кто готов предлагать эконом-варианты.

3,3 тыс. гектаров — общая площадь «Бирюзовой Катуни». Из них: 600 гектаров отведены под застройку, из которых 400 придутся на проекты 26 резидентов. Вся остальная территория останется нетронутой, подчеркивает Евгений Дешевых.

Живые фотообои

Глэмпинг «Август» от компании «Алтайм» находится в укромном месте на берегу Катуни. Его от посторонних глаз скрывает крутой спуск и деревья. Между ними и зарослями папоротника расположились 23 каркасных барн-хауса.

Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Все они находятся в отдалении друг от друга. Чтобы даже при полной загрузке комплекса у гостей складывалось ощущение, что они находятся одни в лесу. По этой же причине автомобили оставляют на парковке за территорией, а не у домиков.

Уютные барн-хаусы «Алтайм» строит сам, в том числе и на продажу. Бизнес-идея пришла в пандемию. Предприниматели решили, что люди захотят приобрести собственное мини-жилье для отдыха на природе и не прогадали.

Юлия Альянова,

владелец глэмпинга «Август»:

На «Бирюзовой Катуни» мы хотели создать некий «шоурум». Но Алтай затянул настолько, что пришлось остаться и развиваться. Глэмпинг для нас — это атмосфера. Совмещение нетронутого пространства, живого леса вместе с отельным уровнем комфорта.

Кемпинг работает круглый год. Каждый барн-хаус, компактностью напоминающий дом на колесах, оснащен теплым полом и обогревателями, стены также защищены от холода. Летом от жары и духоты спасет кондиционер и увлажнитель воздуха. Здесь же есть туалет, душ, мини-бар и чайник, а также белый экран. Можно взять напрокат проектор и посмотреть фильм, не вылезая из двуспальной кровати.

Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

С нее же можно любоваться «фотообоями» — так в шутку Юлия Альянова называет панорамное окно, которое замещает одну из стенок домика. Вид — на папоротник и текущую чуть в отдалении Катунь. Иногда пейзаж пересекают белки или большие ушастые зайцы.

У каждого домика есть отдельная мини-терраса, где можно посидеть и попить кофе. Если пройти от нее по дорожке, заполненной камнями (их здесь принципиально не мостят и не асфальтируют) окажетесь у прозрачной сферы. Это ресторанчик. Вечером здесь зажигаются свечи и гирлянды, что делает место особенно романтичным. Еще одно милое место обустроят у самой Катуни: деревянный настил, где можно зарыться в подушки и плед, попить вина и посмотреть на реку.

Сейчас «Август» закрыт для бронирования — владельцы занимаются возведением новых барн-хаусов и не хотят мешать шумом гостям. Возводят вторую линию с уже двухъярусными домиками. Здесь найдется место и для детей.

На территории есть модульная баня и бассейн с террасой. Костровая и гриль-зоны находятся отдельно друг от друга.

Глэмпинг «Август», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Юлия Альянова,

владелец глэмпинга «Август»:

Местная публика часто в недоумении, почему нельзя сидеть у мангала или парковать машину у домика. Я думаю, неправильно, когда все вместе. Наша целевая аудитория — москвичи. Когда туристы приезжают из каменных джунглей, они хотят почувствовать природу, окунуться в атмосферу живого леса, увидеть, что такое Алтай.

Привлекала гостей предпринимательница с помощью таргетированной рекламы в соцсети, признанной экстремистской. «Мы тестируем контекстную рекламу в „Яндекс.Директ“, создали группу во „ВКонтакте“ и Telegram-канал — но все безрезультатно. Мне кажется, 2ГИС больше работают, нежели они, — смеется Юлия Альянова. — Даже уже подумываем поработать с блогерами».

57,5 млн рублей — общий объем инвестиций. 10 тыс. рублей — суточная стоимость проживания в двухместном барн-хаусе.

Пороги у порога

От уединенного царства мы перешли к многофункциональному комплексу компании «Хвоя». Здесь уже предусмотрена гостиница, 15 бунгало и два VIP- шале с панорамными окнами. Все это — на 80 основных и 40 дополнительных мест размещения. Последние будут организовывать с помощью небольших раскладных диванов или детских кроваток.

«Хвоя», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Хвоя», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Хвоя», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Помещения так же, как и в «Августе», будут отапливаться теплым полом. Сказать об интерьере и наполнении не можем — завершены лишь отделочные работы.

Центральное здание включит в себя ресторан, SPA, конференц-зал и ресепшн.

Главные элементы во всех строениях — дерево и стекло. Проект комплекса разработал барнаульский архитектор Александр Деринг еще в 2018 году.

Даниил Пашинов,

генеральный директор:

За все время нашего существования как резидентов, стоимость строительных материалов круто менялась раза четыре. Пока делаешь один расчет — уже цена меняется. Соответственно, бюджет стройки растет. Но скоро она завершится. Думаю, мы сможем принимать гостей к лету 2023 года. Будем ориентироваться на класс выше среднего.

«Хвоя», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Как отмечает Пашинов, гости, приехавшие сюда, не должны думать, куда им отправляться завтра. Поэтому здесь постараются максимально занять туристов: построят две бани, шатер для мероприятий, бассейн, беседки, барбекю-зоны. В небольшой возвышенности на территории сделают углубление, где обустроят очаг, вокруг которого можно будет отдыхать на сидениях с мягкими подушками и пледами.

Участок также имеет несколько безопасных выходов к Катуни и Манжерокским порогам.

Более 100 млн рублей — общий объем инвестиций.

«Хвоя», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Гулять над водой

Следующий проект встречает гостей минималистичным арт-объектом — деревянной черной вороной. «Алтика-Алтай» от новосибирской компании «Актив Парк» — более масштабный и, как следствие, менее уединенный, чем описанные нами объекты. Он занимает территорию в 18 гектаров. Здесь разместится пятизвездочный гостиничный комплекс на 120 основных и 46 дополнительных мест — примерно половина приходится на таунхаусы, а половина — на коттеджи.

Стандартный номер для двоих в таунхаусе оснащен санузлом и кроватью, а также панорамным окном, чтобы гости просыпались с видом на бегущую Катунь. В комплексе будут также пять люксовых, 16 полулюксовых номеров и два апартамента.

«Алтика-Алтай», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Алтика-Алтай», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Алтика-Алтай», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Екатерина Правова,

представитель группы компаний «Алтика»:

За все время мы срубили всего лишь девять деревьев. Маневрируем, пытаемся сохранить их. Хочется, чтобы гости видели не только объекты, но и природу.

На территории строится ресторанный комплекс на 200 посадочных мест, если считать с летней террасой, SPA-центр и бани. Также здесь будет и площадка для игры в пейнтбол на 15 человек, уличный бассейн и пункт проката техники: джипов, квадроциклов, снегоходов. Найдется место и для машин покруче: строители готовят вертолетную площадку.

Отличительная особенность комплекса — 350-метровая набережная с двумя смотровыми площадками с прозрачными стенками. Когда выходишь на такую, даже слегка кружится голова.

Планируется, что обустроенная набережная выйдет за территорию «Алтики», и ее продолжат другие комплексы. Она станет единой прогулочной зоной для всех гостей «Бирюзовой Катуни».

«Алтика-Алтай», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Если все будет идти по плану, первые гости смогут посетить «Алтику-Алтай» в 2023 году.

Более 600 млн рублей — общий объем инвестиций.

Бар в бассейне

Если «Алтике» мы видим больше каменных зданий, то в «Лесе и реке» возвращаемся к деревянному гостинично-коттеджному комплексу. Здесь смогут поселиться как минимум 208 человек. Виды номеров различные — от эконома до люкса. Отапливаться здания будут от газовой котельной, также в ванной комнате есть теплый пол.

Деревья здесь не хотели рубить настолько, что некоторые из них «дырявят» кровлю.

«Лес и река», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Лес и река», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. «Лес и река», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Вячеслав Домахин,

представитель компании «Лес и река»:

Попробовали сохранить. Думали, что не получится, и ствол будет раскачиваться ветром и повредит стропильную систему. По факту этого не произошло — на такой высоте амплитуда колебания дерева мала, да и мы оставили зазоры.

На территории будет работать SPA-комплекс на 100 человек с отдельной парковкой. Здесь смогут расслабиться туристы со всей «Бирюзовой Катуни».

Разумеется, гости не останутся без ресторана, конференц-зала, теннисного корта, гаража для автобусов, квадроциклов, велосипедов. К берегу Катуни сделают лестницу из искусственного камня. Рядом появится костровище, у которого можно будет наслаждаться видом на реку.

На территории достраивают бассейн на 80 человек с площадью зеркала 800 квадратных метров. Посреди него появится бар, у которого можно сидеть по пояс в воде и пить коктейли. По периметру обустроят террасу.

«Лес и река», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Как и другие инвестиционные проекты, «Лес и река» не смог избежать сложностей, связанных с нарушением логистики.

Вячеслав Домахин,

представитель компании «Лес и река»:

Например, еще до всего этого мы закупили импортное оборудование для бассейна. Частично пришло, частично нет. Если не придет, найдем российские аналоги.

Если все будет идти по плану, посетить комплекс можно будет уже во второй половине июля 2022 года.

Более 550 млн рублей — общий объем инвестиций.

Юрта с унитазом

В отдалении от Бирюзовой Катуни, за пасекой, у живописных холмов расположился юрточный этнокемпинг «Алтайское кочевье» от туристической компании АРГО. Его построили вместе с киргизскими партнерами и с помощью гранта от Ростуризма, который составил 3 млн рублей.

Юрточный этнокемпинг «Алтайское кочевье», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Юрточный этнокемпинг «Алтайское кочевье», Бирюзовая Катунь. altapress.ru. Юрточный этнокемпинг «Алтайское кочевье», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

Всего на территории находятся 12 двухместных юрт. Каждая из них имеет свое название. Мы побывали в «Беркуте». Здесь предлагают примерить на себя роль кочевника. Почувствовать дух вековой истории. Правда, слегка — ведь каждая войлочная юрта примыкает к «искусственной», деревянной, оснащенной душем и туалетом. А в самой спальне — удобная двуспальная кровать.

В юрте-ресторане на 30 посадочных мест будут подавать этнические блюда, вроде плова и лагмана, приготовленных на огне. А поблизости есть и конференц-юрта.

На территории комплекса начинается экологическая тропа, построенная по гранту Ростуризма и входящая в состав национального брендового маршрута «Здравствуй, Алтай». По ней можно подняться на вершину и полюбоваться Катунью.

Юрточный этнокемпинг «Алтайское кочевье», Бирюзовая Катунь. altapress.ru.

На лошадях тут не покатаешься, но неподалеку можно найти тех, кто оказывает такую услугу.

Заработает глэмпинг с 1 июля. Жить здесь можно с мая по октябрь.

15,98 млн рублей — общий объем инвестиций.

Прочие инвестиционные проекты

Туристско-информационный центр

В центре «Бирюзовой Катуни» свои двери откроет Туристско-информационный центр от компании «Галерея Алтая». Здесь гости комплекса смогут узнать о свободных местах, заказать тур, сплав, экскурсию и прочее. Или купить продукты в магазине, посетить кофейню, отведать фастфуд на открытой площадке на втором этаже, где открывается вид на озеро.

Заработает центр в этом году.

Вид с Туристско-информационного центра. altapress.ru.

Горнолыжный комплекс

Как отмечает Евгений Дешевых, инвесторы особенно активно стали включаться в «Бирюзовую Катунь» именно после того как в 2020 году стало известно, что здесь появится горнолыжный комплекс.

Напомним, что проект от компании «Новые вершины» предусматривает горнолыжную трассу общей протяженностью 20 километров, четыре канатные дороги, четыре отеля различной категории комфорта.

Уже проведены изыскания для подготовительной стадии строительства. Разрабатывается проектно-сметная документация. Инвестор намерен получить льготный кредит под 3−5% годовых по программе Ростуризма.

Сергей Сошенко и Евгений Дешевых. altapress.ru.

Что получают инвесторы

Особая экономическая зона — территория с преференциальным режимом для бизнеса. Резиденты получают нулевую или пониженную ставку по ряду налогов, низкую арендную стоимость, подключение к коммуникациям, рекламу и прочие подарки, которыми начинают пользоваться с момента вступления в обязательства.

При их выполнении, то есть по завершении проекта, предприниматель имеет право навсегда выкупить свой участок по кадастровой стоимости.

Не каждый бизнесмен сможет стать резидентом «Бирюзовой Катуни». Главное основание для отказа — нет подтвержденного или гарантированного финансирования. Другая немаловажная причина — проект кандидата в резиденты не соответствует концепции или проекту планировки. Например, желает построить слишком много на отведенной для него территории и вырубить все деревья.