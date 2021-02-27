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Туризм

Дочь Пескова раскритиковала правительство после поездки на Алтай

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета раскритиковала российское правительство за то, что оно недостаточно вкладывает деньги в развитие регионов.

Елизавета Пескова.
Елизавета Пескова.
instagram.com/stpellegrino

Елизавета поделилась своими впечатлениями от поездки на Алтай на своей странице в Instagram: «Нельзя сказать, что Алтай стал популярным только сейчас, когда у туриста выбор ограничен. О том, что это крутое и уникальное место, знают, мне кажется, все».

«Во всех развитых странах туристический сектор пользуется весомой поддержкой государства. Жаль, что сейчас наше государство делает недостаточно для развития регионов… Во многих субъектах остается большое количество проблем даже на бытовом уровне. Понятно, что многие живут в чрезвычайно сложных условиях, элементарно не имея доступа к чистой питьевой воде, отоплению или интернету», — написала Пескова.

Также она посетовала — государство недостаточно делает для развития туристической инфраструктуры и повышения привлекательности регионов для туристов, пишет politsovet.ru.

«Спрос рождает предложение, но я считаю, что некоторые отрасли срочно нуждаются в дополнительной государственной поддержке. Запрос на внутренний туризм есть, но многие природные объекты располагаются в труднодоступных местах и, несмотря на огромный туристический потенциал, остаются в тени», — заявила дочь Пескова.

Комментаторы отреагировали: «Уникальная страна и природа, это понятно. Сервис надо развивать. Государство должно дать возможность (земли, дороги, немного субсидий), а дальше коммерсанты все сделают сами. Вам бы, для примера, взять кусочек земли и описать свой опыт, только реальный. Глядишь — кто-то воодушевится», «Скажи папе — пусть даст денег туризму, и чтоб не украли их, пока они дойдут».

Ранее сообщалось, что Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента РФ, и Елизавета Пескова отдыхали в Горном Алтае.

«Снежные горы, великолепные реки, могучая тайга — жемчужина Сибири, Его Величество Алтай! Как же здесь красиво! Прекрасная природа, Целебный край, Волшебная энергетика! Я в восторге!», — поделилась своими впечатлениями Навка.

Татьяна показала подписчикам, как танцевала с «медведем», летала на вертолете, а еще рассказала о «странных трусах» для принятия пантовых ванн.

Подписчики восхитились фотографиями спортсменки и посоветовали ей посетить Горный Алтай летом. Татьяна ответила, что этот пункт уже есть в ее планах.

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