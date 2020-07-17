Кучи влажной земли, песка и глины на территории лесного массива. В санаторно-курортном комплексе «Белокуриха-2» начались подготовительные работы для строительства новой дороги. Как идут дела у дорожников и инвесторов нового туристического кластера, увидели корреспонденты altapress.ru.

Обязательство перед инвесторами

Будущий оздоровительный комплекс спрятался в горном лесу. Там — прохладный воздух, мягкая почва, а звуки природы пока заглушает работающая техника.

Чтобы добраться до «Белокурихи-2 Горной» нужно преодолеть подъем по серпантину — витиеватой дороге с 62 поворотами. Правда, сейчас путешественники увидят наверху только придорожное кафе и геодезистов, которые ведут измерительные работы на будущей двухполосной дороге.

Необходимость в асфальтированном пути ощущают здесь все — подрядчики, инвесторы, строители и будущие постояльцы.

«В первую очередь, эта дорога сделает любые локации в туристическом кластере доступными. Строительство пути — это выполнение наших обязательств перед инвесторами, которые готовы реализовывать здесь проекты», — говорит Константин Базаров, глава администрации Белокурихи.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

К слову, автодороги будет две. Одна пойдет к горнолыжному комплексу «Гора Глухариная», другая — к «Мишиной горе». Срок сдачи — в 2022 году. Стоимость — около 1 млрд рублей. Сумма затрат консолидированная: федеральная часть средств составила 880 млн рублей, а инвесторы вложили порядка 120 млн.

Строительство дороги было заявлено еще на зимнем инвестиционном форуме. Тогда холдинг «Курорт Белокуриха» озвучил сумму, которую государство готово выделить на дорожное полотно из федерального бюджета.

Такой шаг позволил привлечь новых инвесторов. В том числе российскую компанию «Гранд-Крио Алтай» и финскую «Хонка», которая выступает сейчас в качестве подрядчика.

Тонны щебня , асфальта и битума

Контракт с генеральным подрядчиком, а им является «Юго-Восточное ДСУ» холдинга «Алтайавтодор», был подписан 10 июля. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы на начальном участке дороги от «Белокурихи-2» до горнолыжного субкластера «Мишина гора».

Пока этот путь представляет собой чуть больше 2,5 км грунтовки с перепадами по высоте. Немного позже дорожники будут выравнивать основание дорожного полотна и расширять его до 14 метров. А пока отбивается полоса отвода, идет расчистка растительного слоя грунта.

В 2020 году «Алтайавтодор» планирует завершить подготовительные работы. Скоро здесь начнут укладывать четыре водопропускные трубы. Одну из них проложат в заниженной болотистой местности, под нее установят свайный фундамент. А пока геодезисты занимаются подготовкой резерва скального грунта. Немного позже его отобьют, вырубят деревья, растущие в дорожной зоне, и начнут формирование дорожного полотна.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

К укладке асфальтобетонного покрытия, сооружению велодорожек, тротуаров и освещению дороги подрядчики приступят весной 2021 года. А в октябре дорогу планируют уже сдать.

При этом зеленые насаждения хотят вернуть. Правда, пока не ясно, в какое место их пересадят. Позже это определят специалисты краевого минприроды.

В целом только на путь до «Мишиной горы» выделены 472 млн. рублей, из которых 74 млн — федеральные, 11 млн — краевые.

«Реализация запланирована в 2020—2021 годах. На строительство будет затрачено порядка 8 тыс. тонн асфальтобетона, 61 тыс. тонн битума, 12,5 тонн щебня и песка. Общая протяженность двухполосной дороги составит 2,655 км», — дает точные цифры Евгений Строганов, заместитель начальника «Алтайавтодора».

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Через полтора года на «Мишину гору» можно будет добраться по двухполосной шестиметровой дороге. В конце этого участка, непосредственно в начале горнолыжного комплекса, будет парковка.

Холодный отель

В самой санаторно-курортной зоне готовится проект строительства первого в Сибири крио-комплекса «Гранд-Крио Алтай».

Машины на площадке будущего туристического объекта сейчас роют землю, расчищают ее для строительства отеля с пометкой «4 звезды». Его особенность — акцент на лечении холодом. На территории застройщика расположатся клиника, отель с сауной, бассейном и баром.

Главный корпус крио-комплкса позволит разместить 128 человек в 54 номерах. Общий объем инвестиции в этот проект составил 600 млн рублей. Запуск обозначен последним кварталом 2021 года.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Вода — есть , дороги и газа — нет

Еще один инвестор, компания «Сиблюкс», занимается деревообработкой в Белокурихе, а также строит частный гостиничный комплекс. Он должен был запуститься 1 июля 2020 года. Однако эпидемиологическая ситуация, отсутствие асфальтированной дороги и газа откладывают дату.

«Пандемия на нас никак не повлияла. Несмотря на сложные условия продолжаем строить. Заканчиваем мини-отель. На следующий год с весны начнем строить бассейн, сауну и хамам. Главная проблема — отсутствие газа. Его обещали подвести 8 октября, но это мы слышим уже не один год», — говорит Николай Кавун, директор строительной компании «Сиблюкс».

Запуск главного корпуса гостиничного комплекса планируется на 1 декабря — к началу горнолыжного сезона. До 1 июня 2021 инвестор рассчитывает открыть весь комплекс из 60 номеров вместимостью 120 человек.

Своя кухня и еда

Питание в туристических кластерах Белокурихи также планируется сделать уникальным, продукты в санатории будут поставляться в основном с «собственного огорода».

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Хозяйство «Алтайские луга» (входит в «Курорт Белокуриха») осваивают поставку овощей в санатории и планирует наполнять ими кухни в «Белокурихе-2».

Руководство рассчитывает, что земельный участок площадью 4 тыс. га принесет урожай, который обеспечит как минимум два туристических кластера Белокурихи. В августе этого года здесь также откроется магазин фермерских продуктов. Продукцией компании «Алтайские луга» будут обеспечиваться местные жители.

Сейчас на полях высажены 34 культуры, только капусты — 7 видов. Огород снабжен современной системой капельного полива. Летом на земле работают 56 человек, зимой количество существенно сократится. За сезон выручка с огорода может составить порядка 11 млн. рублей.

В скором времени «Алтайские луга» планирую недалеко разбить сад с плодовыми яблонями. Но яблок придется ждать от 2 до 5 лет.