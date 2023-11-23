23 ноября
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Туризм

Дорого-дорого встретим Новый год. Какие праздничные путевки за границу предлагают барнаульцам

Самые желанные зарубежные направления для новогоднего путешествия – Таиланд и ОАЭ. Об этом говорят данные по бронированиям от Российского союза туриндустрии. Altapress.ru выяснил, сколько стоит поплескаться в море в конце декабря в этих и других странах.

Отдых на море.
Отдых на море.
СС0

Таиланд на этот раз самое популярное новогоднее направление. И его отельеры этим пользуются: из-за высокого спроса отдых в этой стране дорожает.

Турфирма «100 дорог» предлагает путевки на Пхукет с вылетом из Новосибирска 29 декабря на 11 ночей от 135 тыс. рублей на человека. 31 декабря на 6 ночей – от 152 тыс. рублей.

В Паттайе ситуация примерно та же: компания рассказала о турах с 28 декабря на 7 и на 12 ночей. Стоимость стартует от 135 тыс. рублей на человека. 6 ночей со 2 января – от 139 тыс. рублей.

Pegas Touristik анонсировал туры на 10 ночей с вылетом из Новосибирска 29 декабря. За отдых в четырехзвездочном Long Beach Garden Hotel & Spa человек заплатит не менее 145 тыс. рублей. В пятизвездочный Renaissance Pattaya Resort & Spa можно въехать за 179 тыс. рублей.

Немного бюджетнее отдых на Шри-Ланке. Стоимость путевок на 9 ночей с вылетом 31 декабря стартует от 140 тыс. рублей на человека.

ОАЭ.
ОАЭ.
unsplash.com

Еще доступнее туры в прохладные в это время года Объединенные Арабские Эмираты. Туры на 7-9 ночей с вылетом в конце декабря стоят от 85 тыс. рублей. При этом, как отмечают в «100 дорогах», места в отелях с хорошим соотношением «цена-качество» в основном уже заняты.

Египет, входящий в прошлом году в топ-3, сдал позиции: из-за ближневосточного кризиса туристы подбирают путевки с осторожностью. Из-за снижения спроса в отелях начали несколько опускать цены. По прогнозам, их могут скорректировать на 20%.

Турфирма «100 дорог» предлагает путевки в эту страну на 9 ночей от 93 тыс. рублей на человека. А с вылетом 2 января на 10 ночей – от 105 тыс. рублей на человека. Добираться до курортов предлагают рейсами из Новосибирска, которые уже включены в стоимость тура.

Напомним, что в это время года направление подходит для экскурсионного отдыха, чем для пляжного. Изнуряющей жары не будет.

То же касается и Турции. Встретить Новый год в четырехзвездочном отеле в Стамбуле можно от 88 тыс. рублей – такова стоимость тура для двоих на 8 ночей с вылетом 30 декабря, который предлагает Anex Tour. Он же продает путевки на Мальдивы: 8 ночей для двоих обойдутся не менее чем в 320 тыс. рублей.

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