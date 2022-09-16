Дорожные лайфхаки. Как туристу хорошо сэкономить на путевках и билетах

Если хочется отдохнуть недорого, то этот небольшой список altapress.ru приготовил именно для вас. А если вы и так все знаете, то не стесняйтесь советом в комментариях — читатели оценят.

Следить за горящими турами и акциями

Тут путешественникам остается только собрать денег и ждать, когда придет удача. Когда кто-то отказывается от поездок или спрос на направление ниже, чем ожидалось, турфирмам проще продать путевку почти по себестоимости, чем вообще не зарабатывать, особенно в текущих условиях.

То же касается акций и распродаж.

Тут придется стать небольшим аналитиком, чтобы точно ориентироваться, действительно ли цена hot или это просто рекламный трюк.

Пользоваться услугой «Ранее бронирование»

Зимой отели делают скидки до 50%. С турами — та же история. Минусы — по окончании акции дату тура, тип размещения и фамилии отдыхающих не изменить.

Минус — неизвестно какая в будущем случится напасть. Туристы, заказывающие путевки перед пандемией и военной спецоперацией, тут передают привет.

Самолет Nordwind Airlines trn-news.ru

Ехать в низкий сезон

Когда туристы сидят по домам, настает ваш черед. Может в море и не покупаться (если вы не морж), зато можно посетить экскурсии и погулять по местности, не изнывая от жары. Еще и путевки с билетами дешевые.

Брать пакетные туры

Если не умеете вылавливать дешевые авиабилеты и мучиться, бронируя номер, — это самый простой и легкий выход. Иногда цена за пакетный тур бывает равна стоимости перелета на регулярном рейсе.

Все дело в том, что у туроператоров есть выкупленные блоки мест в самолетах: это гарантирует, что билет останется, и делает ее доступнее. Плюс, отели делают скидки оптовикам.

Пользоваться туркешбэком

Если путешествуете по России останавливаясь в отелях, а не у родственников, — это неплохая возможность вернуть до 20 тыс. рублей (а если едете на Дальний Восток, то и все 40 тыс.). Как его оформить, можно прочесть здесь.

Минус — такие программы созданы, чтобы поднимать продажи в низкий сезон, поэтому вернуть часть денег за новогодний тур не выйдет.

Сейчас оформить кешбэк можно до 10 сентября, при этом можно отправиться в путешествие с 1 октября и вернуться не позднее 25 декабря 2022 года.