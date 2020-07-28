Доступный отдых на юге России: где остановиться большой семье с маленьким бюджетом в 2020 году

Лето в самом разгаре, но многие желающие отдохнуть до сих пор не определились с местом для отпуска. Спланировать отдых для всей семьи в разы сложнее, особенно, когда средства ограничены, а времени с каждым днем остается все меньше. Рассказываем, как отдохнуть на юге России большой семье с маленьким бюджетом в 2020 году.

Сочи

Сочи — самый большой курорт юга России и безусловный лидер по количеству развлечений, аттракционов, интересных достопримечательностей и экскурсий. Они подходят для взрослых и детей любого возраста. Именно поэтому город выбирают для отдыха всей семьей.

Но и наравне с этим он считается одним из дорогих курортов. Для того, чтобы не потратить огромное количество средств, лучше выбрать размещение не в отеле, а, например, в гостевых домах или хостелах. Стоимость аренды гостевых домов для семьи из двух взрослых и двух детей начинается от 1200 рублей в сутки. А аренда в хостелах — 2500 рублей в сутки.

Сочи. СС0

Севастополь

Одни ассоциируют Севастополь с историей и военными подвигами. Другие считают его идеальным местом для пляжного отдыха. И те, и другие правы одинаково, поэтому причин отправиться в легендарный город предостаточно. Также в Севастополе есть множество развлечений для детей и их родителей, которые стремятся сделать совместный семейный отдых увлекательным и нескучным.

Самым выгодным способом размещения в популярном городе станет аренда номера в гостевом доме — от 2700 рублей в сутки за всю семью. Или же размещение в хостелах — от 1200 рублей.

Море. Волны. СС0

Анапа

Одним из лучших мест отдыха семьей на Черном море считается бальнеологический курорт на границе гор и Таманского полуострова. Болеющие дети здесь легче переносят жару из-за низкой влажности воздуха, поэтому родители предпочитают Анапу другим курортам.

Владельцы гостевых домов и частных усадеб предлагают отдых на Черном море с детьми недорого. Семейный номер стоит от 1000 рублей, хостелы — от 1600 рублей, а квартира в городе примерно 1700−3000 рублей.

Анапа CC0

Геленджик

Большая и красивая бухта в 40 километрах от Новороссийска. В Геленджике любят отдыхать семьи с детьми, потому что здесь чистые пляжи и море. Особый микроклимат на побережье создают покрытые лесом остроги гор. Также они защищают приморский город от северных ветров.

Стоимость проживания семьи из четырех человек в гостевом доме начинается от 990 рублей в сутки, а в хостелах — от 2750 рублей.

Море. Пляж СС0

Лазаревское

Лазаревское — это одно из популярных мест для отдыха в России большой семьей. Оно входит в прибрежную зону Большого Сочи. По сравнению с Адлером и городскими районами Сочи отдых здесь недорогой и с отличной инфраструктурой.

Если вы едете большой семьей и маленьким бюджетом, то лучше отказаться от путевок, которые предлагают туристические фирмы. Прекрасным вариантом будет аренда жилья у местных. Но стоит пользоваться проверенными сайтами, а не впопыхах снимать квартиру на вокзале.

В летнее время арендовать комнату можно будет от 1200 рублей в сутки.

Перед бронированием жилья в любом городе обязательно ознакомьтесь с отзывами и не заглядывайтесь на варианты, у которых оценка меньше 8,5. Чаще оказывается, что ожидания не совпадают с реальностью.