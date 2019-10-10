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Туризм

Два алтайских города вошли в пятерку популярных курортов Сибири

Российский сервис бронирования жилья для отдыха и путешествий Tvil.ru определил самые популярные у туристов курорты Сибири в 2019 году. В пятерку вошли алтайские города Яровое и Белокуриха.

Белокуриха.
Белокуриха.
Евгения Родочинская

Также в пятерку попали Шерегеш в Кемеровской области, Байкальск и Листвянка на Байкале в Иркутской области.

Как пишет Tvil.ru, в 2019 году туристы отдыхали в Шерегеше в среднем 2,6 ночи и тратили на аренду жилья до 5,5 тыс. рублей в сутки на семью. А самый дешевый отдых в Сибири в этом году — в Яровом, где отдыхающие отдавали за проживание до 2,5 тыс. рублей в сутки и отдыхали 4,8 ночи, а на курорте Белокуриха — 2,4 тыс. рублей в сутки и останавливались на 7 ночей.

Арендовать коттедж на озере Байкал в городе Листвянка обходится до 13,8 тыс. рублей в сутки на семью, и средняя продолжительность отдыха составляет 1,5 ночи. В Байкальске туристы в среднем останавливались на 4 ночи и за жилье отдавали до 4,7 тыс. рублей в сутки.

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