Два инвестора вложат 200 млн рублей в строительство алтайского курорта

Два новых инвестора направят в строительство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 200 млн рублей. Их заявки рассмотрели и добрили на заседании экспертного совета 7 сентября, сообщили в пресс-службе краевого управления по туризму.

Резиденты инвестируют деньги в два проекта. Они предусматривают строительство туристических комплексов, включающих отели, коттеджи «Шале», рестораны, SPA-центры, оздоровительные комплексы, оборудованные уличными горячими купелями, конференц-зал, зоны барбекю.

Гостиничные комплексы вместят 150 туристов.

Сроки строительства не сообщаются.

Ранее altapress.ru писал, что в июле 2018 года в «Бирюзовой Катуни» сменился гендиректор. Им стал Сергей Сошенко. Перед новым гендиректором поставили задачи обеспечить инвесторов необходимой инфраструктурой.

Сейчас на территории турзоны работает 20 инвесторов. По словам Юрия Захарова, мест для застройки на «Бирюзовой Катуни» осталось немного: почти все площадки уже зарезервированы.