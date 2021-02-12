Эх, гульнем! «Сириус-тур» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу» в Новотырышкино

13−14 марта туроператор «Сириус-тур» приглашает на экскурсию «Широкая Масленица» . Отметим один из самых веселых и любимых на Руси праздников вместе!

В первый день мы побываем на краевом праздновании в «Сибирском подворье» (с. Новотырышкино).

Русский народ, жадный до веселья и отдыха, сохранил лучшие традиции этого дня: печь блины круглые, желтые, горячие, как солнце, кататься на санях с ледяных гор и так далее. Мы побываем на конно-спортивных выступлениях и обязательно увидим кульминацию праздника — сжигание чучела Зимы.

Все это нас ожидает в первый день путешествия, затем совершим переезд в с. Россоши, где остановимся на ночлег.

На второй день посетим озеро Светлое, место зимовки лебедя-кликуна, и г. Бийск, где после ремонта и реставрации открылось «Архиерейское подворье».

Также запланирована экскурсия по православному музею и посещение Казанского собора.

Затем возвращение в Барнаул.

Озеро Светлое. Д. Кузменкин , А. Скачко

Продолжительность тура: два дня / одна ночь.

Стоимость 3300−3600 руб. + входы (100 руб.: музей, заказник).

Доставка в оба конца, экскурсионное обслуживание, проживание в 2−4-местных благоустроенных номерах, завтрак, ужин.

Информация о стоимости действительна на момент публикации