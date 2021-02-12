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Эх, гульнем! «Сириус-тур» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу» в Новотырышкино

13−14 марта туроператор «Сириус-тур» приглашает на экскурсию «Широкая Масленица». Отметим один из самых веселых и любимых на Руси праздников вместе!

Широкая Масленица.
Широкая Масленица.

В первый день мы побываем на краевом праздновании в «Сибирском подворье» (с. Новотырышкино).

Русский народ, жадный до веселья и отдыха, сохранил лучшие традиции этого дня: печь блины круглые, желтые, горячие, как солнце, кататься на санях с ледяных гор и так далее. Мы побываем на конно-спортивных выступлениях и обязательно увидим кульминацию праздника — сжигание чучела Зимы.

Все это нас ожидает в первый день путешествия, затем совершим переезд в с. Россоши, где остановимся на ночлег.

На второй день посетим озеро Светлое, место зимовки лебедя-кликуна, и г. Бийск, где после ремонта и реставрации открылось «Архиерейское подворье».

Также запланирована экскурсия по православному музею и посещение Казанского собора.

Затем возвращение в Барнаул.

Озеро Светлое.
Озеро Светлое.
Д. Кузменкин, А. Скачко

Продолжительность тура: два дня / одна ночь.

Стоимость 3300−3600 руб. + входы (100 руб.: музей, заказник).

Доставка в оба конца, экскурсионное обслуживание, проживание в 2−4-местных благоустроенных номерах, завтрак, ужин.

Туристическое агентство «Сириус тур»

Адрес: г. Барнаул, ТЦ «Флагман», ул. Попова, 139, офис 2.

Подробная информация по телефонам:

  • 8 (3852) 22-90-88
  • 8−923−777−9049
  • 8−923−714−1157

Сайт: siriustur.ru

Информация о стоимости действительна на момент публикации

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