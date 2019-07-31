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Туризм

Эксперт объяснил слова дипломата о десятках смертей российских туристов в Анталье

Заявление генконсула РФ Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов «не должно удивлять», сказал РБК директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Анталья. Турция. Отдых.
Анталья. Турция. Отдых.
СС0

В Анталье — самая высокая концентрация россиян с точки зрения массового туризма (в четыре раза больше, чем в других странах), рассказал Осауленко. Причиной этому является большой ценовой выбор — от бюджетного отдыха до сегмента luxury.

«Я считаю, что среди многих причин акцентировать стоит на двух причинах. Первая — незнание о состоянии своего здоровья, незнание своих физических возможностей. В основном это категории людей выше среднего возраста. Вторая причина — экстремальные климатические условия, к которым люди адаптироваться не успевают», — сказал он.

Эксперт также отметил, что «среди рисков для безопасного отдыха также можно назвать шведский стол и турпакет all inclusive», пишет bfm.ru.

Ранее Олег Рогоза заявил в интервью РИА Новости, что количество смертей туристов в Анталье с начала года исчисляется десятками.

Дипломат сказал, что в группе риска прежде всего находятся люди с хроническими заболеваниями, обостряющимися в другом климате, и пожилые люди.

Также причинами трагедий и смертей Рогоза назвал злоупотребление алкоголем, несоблюдение техники безопасности на воде и легкомысленное поведение на экскурсиях.

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