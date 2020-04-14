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Туризм

Эксперт прогнозирует рост инвестпривлекательности Алтая к осени 2020 года

Представители туристической отрасли ждут роста инвестиционной привлекательности нескольких регионов Сибири, в том числе двух Алтаев, пишет ТАСС.

Турбаза с маральником.
Турбаза с маральником.
altayrealt.ru.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, поспособствуют повышенному вниманию к туризму в России, уверен председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

Это касается Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев. По словам эксперта, строительство туристической инфраструктуры в регионах следует ожидать в ближайшие два три-года.

«Я предполагаю, что после окончания этого кризиса, с осени этого года или с начала следующего, мы услышим про гораздо большее количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории России, в частности, в Сибири. <…> В ближайшие два-три года в Сибири может возникнуть туристическая инфраструктура, сравнимая с зарубежными курортами», — сказал Микитченко.

Нынешний кризис в туристической отрасли позволяет крупным инвесторам рассматривать для вложений туристические объекты на сибирских территориях.

По его мнению, сейчас региональные власти должны сконцентрироваться и привлечь все усилия, чтобы показать инвестиционную привлекательность своих субъектов.

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