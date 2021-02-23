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Туризм

Эксперты назвали «поселок Белокуриха» в числе лучших мест для реабилитации после ковида

Алтайский край вошел в число лучших курортов для восстановления после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сервис онлайн-бронирования гостиниц и жилья «Едем-в-Гости.ру».

Реабилитация после COVID-19.
Реабилитация после COVID-19.
Архив санатория «Обские плесы»

Для полноценной перезагрузки всего организма жители больших городов Сибири едут на Алтай, отмечают авторы рейтинга.

Особенно полезно отдохнуть на алтайском воздухе для астматиков.

«Знаменит своими здравницами поселок Белокуриха. Там расположены азотно-кремнистые термальные источники и есть возможность пройти процедуры пелоидотерапии (борьба с целлюлитом и лишним весом при помощи целебных грязей). Стоимость проживания в Белокурихе в отеле от 1299 рублей в сутки, в гостиничном комплексе — от шести тысяч рублей», — пишет издание.

В числе лучших курортных направлений для оздоровления также назвали Кавминводы, Крым и Краснодарский край.

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