Эксперты назвали самые перспективные направления отдыха на Алтае

Скалы, пещеры
Безусловно одна из визитных карточек региона — Белокуриха. Это 16 современных санаторных комплексов, рестораны и кафе, бассейны и спа-комплексы.
Этим летом туристам предложат несколько активных маршрутов в районе нового курорта «Белокуриха горная»: на скалы Огородчики (Пояс Сартыкпая), смотровую площадку и другие достопримечательности.
Привлекает гостей также спелеотуризм. Желающим разнообразить отдых в спокойной Белокурихе предлагают походы в пещеры Солонешенского района, Денисову пещеру (там появилась новая экологическая тропа «Грот Махам»), но лидером в этом году может стать тур в Музейную пещеру.
«Ее изюминка — натечные формы минералов: сталактиты и необычные ледяные образования. В ходе экскурсии гостям предстоит посетить несколько залов, причем некоторые узкие проходы можно преодолеть только на животе. Поэтому для безопасного посещения пещеры необходимо специальное снаряжение: комбинезон, каска, фонарик и обвязка», — рассказали в компании «Курорт Белокуриха».
Озера и водопады
В последние годы путешественники обратили внимание на озеро Кучукское: ни составом воды, ни цветом оно не уступает знаменитому Малиновому.
Раньше до каскада водопадов реки Шинок (Солонешенский район) могли добраться те, кто был согласен на непростую прогулку по пересеченной местности. Несколько лет назад этот памятник природы начали активно обустраивать, а туристические компании — организовывать туда массовые туры.
Гостей ждет поездка на внедорожниках и постепенный, от водопада к водопаду, подъем по узкому ущелью. Финалом станет знакомство с одним из высочайших — 72 метра — водопадов Сибири.