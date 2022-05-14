Эксперты назвали самые перспективные направления отдыха на Алтае

В 2022 году турпоток в Алтайском крае вырастет в сравнении с прошлым годом, когда он составил около 1,8 млн человек. Несколько перспективных направлений на будущее выделили эксперты области.

Скалы , пещеры

Безусловно одна из визитных карточек региона — Белокуриха. Это 16 современных санаторных комплексов, рестораны и кафе, бассейны и спа-комплексы.

Этим летом туристам предложат несколько активных маршрутов в районе нового курорта «Белокуриха горная»: на скалы Огородчики (Пояс Сартыкпая), смотровую площадку и другие достопримечательности.

Денисова пещера в Солонешенском районе Алтайского края altapress.ru

Привлекает гостей также спелеотуризм. Желающим разнообразить отдых в спокойной Белокурихе предлагают походы в пещеры Солонешенского района, Денисову пещеру (там появилась новая экологическая тропа «Грот Махам»), но лидером в этом году может стать тур в Музейную пещеру.

«Ее изюминка — натечные формы минералов: сталактиты и необычные ледяные образования. В ходе экскурсии гостям предстоит посетить несколько залов, причем некоторые узкие проходы можно преодолеть только на животе. Поэтому для безопасного посещения пещеры необходимо специальное снаряжение: комбинезон, каска, фонарик и обвязка», — рассказали в компании «Курорт Белокуриха».

Озера и водопады

В последние годы путешественники обратили внимание на озеро Кучукское: ни составом воды, ни цветом оно не уступает знаменитому Малиновому.

Кучукское озеро. water-rf.ru.

Раньше до каскада водопадов реки Шинок (Солонешенский район) могли добраться те, кто был согласен на непростую прогулку по пересеченной местности. Несколько лет назад этот памятник природы начали активно обустраивать, а туристические компании — организовывать туда массовые туры.

Гостей ждет поездка на внедорожниках и постепенный, от водопада к водопаду, подъем по узкому ущелью. Финалом станет знакомство с одним из высочайших — 72 метра — водопадов Сибири.