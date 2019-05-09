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Туризм

Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов

Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами, сообщает The Sun.

Туристы смотрят на Белокуриху.
Туристы смотрят на Белокуриху.
Настасья Коваленко

Наиболее распространенная афера — продажа поддельных авиабилетов или предложение бесплатных перелетов. С этим столкнулись 53% жертв. Чаще всего злоумышленники совершают сделки онлайн, либо по телефону. Они стремятся получить доступ к личной информации и счетам путешественников. Жертвами мошенников становятся туристы.

Четверть всех случаев мошенничества связаны с бронированием жилья. В большинстве случаев отдыхающим предлагается оплатить отпуск на вилле, которая либо не существует, либо сдается от имени владельца, не имеющего никакого отношения к сделке. При этом часто сайты, на которых мошенники предлагают путешественникам дома в аренду, выглядят очень реалистично и даже содержат отзывы клиентов. Туристы переводят деньги, не подозревая, что будут обмануты, пишет РИА Новости.

В зоне риска оказались туристы, которые отправляются в религиозные поездки. Нередко путевки для паломников предлагаются турагентствами, которые не имеют соответствующей квалификации, говорят эксперты.

За год более пяти тысяч путешественников пострадали от мошенников, предлагающих свои услуги в сфере туризма, количество таких преступлений выросло на 14%, говорится в отчете туристической ассоциации ABTA, пишет bfm.ru.

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