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Туризм

Эксперты назвали самую безопасную для туристов страну

Эксперты Всемирного экономического форума составили список самых безопасных для туристов стран мира, сообщает «Интерфакс». На лидирующих позициях — Финляндия, Исландия и Оман.

Путешествия.
Путешествия.
СС0.

Финляндия возглавляла рейтинг и в 2017 году.

В десятку вошли также Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.

Россия заняла 98-е место, между Танзанией и Аргентиной, по сравнению с рейтингом 2017 года она улучшила позицию на 11 пунктов. Речь идет о безопасности для иностранных туристов.

Самые опасные страны для туристов

  • Сальвадор,
  • Нигерия,
  • Йемен,
  • Венесуэла,
  • Гондурас.

Среди критериев оценки безопасности: надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.

Ранее эксперты составили перечень стран, лучших для путешествий по дикой природе. Его также возглавила Финляндия. Россия заняла 14 место, добавляет «Ридус».

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