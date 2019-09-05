Эксперты назвали самую безопасную для туристов страну

Финляндия возглавляла рейтинг и в 2017 году.
В десятку вошли также Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия.
Россия заняла 98-е место, между Танзанией и Аргентиной, по сравнению с рейтингом 2017 года она улучшила позицию на 11 пунктов. Речь идет о безопасности для иностранных туристов.
Самые опасные страны для туристов
- Сальвадор,
- Нигерия,
- Йемен,
- Венесуэла,
- Гондурас.
Среди критериев оценки безопасности: надежность полиции, распространенность терактов, уровень убийств, издержки от терроризма, преступности и насилия.
Ранее эксперты составили перечень стран, лучших для путешествий по дикой природе. Его также возглавила Финляндия. Россия заняла 14 место, добавляет «Ридус».