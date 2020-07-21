Эксперты пояснили, можно ли в море заразиться коронавирусом

Инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков пояснил, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией в море.

Врач пояснил — вирус разрушается благодаря соленой воде и ультрафиолетовому излучению.

«Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен», — цитирует инфекциониста ТАСС.

Также эту информацию подтвердил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Специалист объяснил — солнечные лучи, попадая на открытую водную поверхность, разрушают вирус, пишет News.ru.

Если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики.

После затяжной самоизоляции многие россияне поехали отдыхать на Черноморское побережья Кавказа, в Крым. Наверняка таким туристам эта информация будет полезна.