Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 июля 26°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Туризм

Эксперты пояснили, можно ли в море заразиться коронавирусом

Инфекционист, вакцинолог, врач-педиатр Евгений Тимаков пояснил, можно ли заразиться коронавирусной инфекцией в море.

Сочи. Пляж. Курорт.
Сочи. Пляж. Курорт.
altapress.ru

Врач пояснил — вирус разрушается благодаря соленой воде и ультрафиолетовому излучению.

«Соленая вода разрушает липидную оболочку вируса, и ультрафиолетовое излучение этот вирус инактивирует. То есть на пляже и в море этот вирус не опасен», — цитирует инфекциониста ТАСС.

Также эту информацию подтвердил эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Специалист объяснил — солнечные лучи, попадая на открытую водную поверхность, разрушают вирус, пишет News.ru.

Если на пляже не контактировать с больным COVID-19 человеком, то шансы заразиться невелики.

После затяжной самоизоляции многие россияне поехали отдыхать на Черноморское побережья Кавказа, в Крым. Наверняка таким туристам эта информация будет полезна.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость