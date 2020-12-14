Эксперты: природный парк «Предгорье Алтая» слабо работает на развитие туризма и рекреации

Марина Силантьева,

директор Института биологии АлтГУ:

— «Предгорье Алтая» — фрагмент дестинации «Большая Белокуриха», созданный в конце 2017 года на основе закона «Об особо охраняемых природных территориях». Это не заповедник. Была выбрана особая категория — природный парк, которая позволяет сочетать охрану природы с созданием условий для регулируемого туризма, отдыха и сохранения рекреационных ресурсов. Но сегодня выполняется только функция охраны. Между тем на территории парка есть, что посмотреть и показать.

Реальное положение дел показывает некоторое несоответствие запретительных норм с необходимостью обустраивать туристические маршруты, обслуживать дороги и, в определенные периоды времени, эксплуатировать рекреационные объекты (туристические базы, мини-гостиницы). Для того чтобы снять это противоречие, эксперты сформировали предложения о внесении поправок в действующее положение о природном парке.

Олег Акимов,

заместитель генерального директора АО «Курорт Белокуриха»:

— Определенные противоречия действительно есть. В связи с освоением «Белокурихи-2» и «Белокурихи-3» вырос интерес к туристическим маршрутам в парке «Предгорье Алтая». Рекреационная деятельность должна развиваться, но этому препятствуют не вполне корректные трактовки некоторых положений о парке. Чтобы развивать экологическое направление туризма, нужно внимательно подойти к этой проблеме. Запрет и ограничение отдельных видов деятельности не должны препятствовать развитию туризма.

Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха» Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха»

Александр Дунец,

директор Института географии АлтГУ:

— Уже сегодня мы видим положительное влияние Белокурихи на соседние районы предгорий. Этой территории нужно больше продуктов для туристов. Сегодня у нас есть прекрасный объект показа — природный парк, но он используется слабо в экскурсионных и туристских целях. Кроме того, пока нет понимания: как строить экотропы или туристские дороги и кто хозяин территории, парк не может выполнять своих функций.

Как следует из анализа, в положение необходимо дополнить перечнем разрешенных видов работ по оборудованию туристических маршрутов, строительству и обслуживанию дорог по направлению к нежилому поселку Осиновка (территория проектируемой «Белокурихи-3»), к скалам Огородчики, Амбарчики, Китайская Стена и так далее. Также стоит снять ограничения, связанные с периодом тишины (с 15 марта и после 15 июля), особенно в части эксплуатации рекреационных объектов. Так, ученые предложили прописать пункты, разрешающие проезд на механических транспортных средствах (за исключением снегоходов).

Природный парк «Предгорье Алтая». Фото: АО «Курорт Белокуриха»

Для того чтобы разрешить противоречие, необходимо переоценить зонирование и возможности размещения туристических объектов. Эксперты сделали вывод, что ограничений для строительства и эксплуатации баз и мини-гостиниц практически нет (исключение составляют зоны покоя — районы гор Синюхи и Черной гривы).

Первые публичные заявления об этом прозвучали в сентябре на выездном совещании комитета АКЗС по экономической политике в Белокурихе. В декабре ученые представили парламент анализ правового статуса природного парка.