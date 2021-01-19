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Туризм

Еще четыре страны открыли авиасообщение с Россией

С 27 января Россия открывает авиарейсы В Финляндию, Вьетнам, Катар и Индию, но спроса на них нет, констатирует сервис Туту.ру.

В самолете. Авиасообщение.
В самолете. Авиасообщение.
CC0

В Финляндию можно улететь из Санткт-Петербурга и Москвы, в остальные города только из Москвы.

Новость о возобновлении авиасообщения не вызвала особого интереса со стороны российских туристов: число поисков билетов в эти страны пока не выросло. Ранее, когда появлялась информация о возобновлении рейсов в ту или иную страну, число поисков сразу вырастало в несколько раз.

Дело в том, что обычных туристов нововведения пока не затронут. Так, в Финляндию можно поехать только с учебными или гуманитарными целями, во Вьетнам въезд разрешен только по рабочей визе.

Катар пускает иностранных дипломатов, обладателей вида на жительство и иностранных рабочих. Индия иностранцев пока не пускает, за исключением иностранных супругов, детей граждан Индии и студентов (и то только в случае, если один из родителей является гражданином Индии).

Транзит через страну запрещен, плюс ко всему до 31 января запрещены коммерческие рейсы из-за рубежа: разрешены только вывозные и гуманитарные рейсы.

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