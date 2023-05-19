Еще одна российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

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Сколько стоят билеты?

На данный момент цена билетов неизвестна.

Билеты их коллег - авиакомпании "Азимут" - стоят 26,6 тыс. рублей в одну сторону, согласно данным "Ависаейлс". Это первая компания, которая получила разрешение на прямые полеты в Грузию.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways также осуществляет прямые полеты в Москву. Их билеты стоят 29,6 тыс. рублей в одну сторону.