19 мая
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Туризм

Стало известно, чего боятся россияне во время отпуска

Компания «АльфаСтрахование» провела опрос, в результате которого выяснилось, чего больше всего боятся россияне во время отпуска.

Лето. Отдых в горах. Туризм.
Лето. Отдых в горах. Туризм.
СС0

Выяснилось, что каждый пятый россиянин боится потерять документы или деньги, указывает Газета.Ru.

Некоторые назвали опоздание на рейс, автобус или поезд – своим самым большим отпускным кошмаром. Другие боятся забыть дома багаж или потерять его в аэропорту или на вокзале.

Боятся отпускники заболеть во время отпуска. Также преследуют страхи, что во время каникул заболеет ребенок.

Между тем Крым, Сочи и Алтай стали популярными направлениями для путешествий летом.

Также россияне хотят отдохнуть на Байкале и в Санкт-Петербурге. Между тем стоимость отдыха в Турции выросла на четверть.

Ранее рассказали, на сколько подорожал отдых на Алтае. Стоимость проживания выросла на 30% по сравнению с 2021 годом.

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