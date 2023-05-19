Стало известно, чего боятся россияне во время отпуска

Компания «АльфаСтрахование» провела опрос, в результате которого выяснилось, чего больше всего боятся россияне во время отпуска.

Выяснилось, что каждый пятый россиянин боится потерять документы или деньги, указывает Газета.Ru.

Некоторые назвали опоздание на рейс, автобус или поезд – своим самым большим отпускным кошмаром. Другие боятся забыть дома багаж или потерять его в аэропорту или на вокзале.

Боятся отпускники заболеть во время отпуска. Также преследуют страхи, что во время каникул заболеет ребенок.

Между тем Крым, Сочи и Алтай стали популярными направлениями для путешествий летом.

Также россияне хотят отдохнуть на Байкале и в Санкт-Петербурге. Между тем стоимость отдыха в Турции выросла на четверть.

Ранее рассказали, на сколько подорожал отдых на Алтае. Стоимость проживания выросла на 30% по сравнению с 2021 годом.