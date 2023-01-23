23 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Туризм

На сколько подорожал отдых на Алтае, рассказали туристам

За 2022 год турпоток в гостиницах Республики Алтай превысил 2,5 млн человек, сообщила ТАСС замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елена Ялбачева. При этом стоимость проживания выросла на 30% по сравнению с 2021-м

Туризм на Алтае. Горы.
Туризм на Алтае. Горы.
pexels.com

По словам замминистра, такие показатели связаны с популярностью направления и ростом расходов на обслуживание.

«Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 тыс. 600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился в 4−6 тыс. рублей за ночь на двоих», — уточнила Ялбачева.

Она добавила, что чаще всего в Горный Алтай приезжают туристы из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей.

Значительный поток туристов приходится на летний период, поэтому цель региональных властей — развитие зимнего туризма.

Шесть мест на Алтае, которые стоит посетить любопытному путешественнику, — в материале altapress.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость