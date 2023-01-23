На сколько подорожал отдых на Алтае, рассказали туристам

По словам замминистра, такие показатели связаны с популярностью направления и ростом расходов на обслуживание.
«Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 тыс. 600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился в 4−6 тыс. рублей за ночь на двоих», — уточнила Ялбачева.
Она добавила, что чаще всего в Горный Алтай приезжают туристы из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей.
Значительный поток туристов приходится на летний период, поэтому цель региональных властей — развитие зимнего туризма.
Шесть мест на Алтае, которые стоит посетить любопытному путешественнику, — в материале altapress.ru.
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