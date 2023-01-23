На сколько подорожал отдых на Алтае, рассказали туристам

За 2022 год турпоток в гостиницах Республики Алтай превысил 2,5 млн человек, сообщила ТАСС замминистра природных ресурсов, экологии и туризма региона Елена Ялбачева. При этом стоимость проживания выросла на 30% по сравнению с 2021-м

По словам замминистра, такие показатели связаны с популярностью направления и ростом расходов на обслуживание.

«Самый бюджетный вариант обходился туристам в 1 тыс. 600 рублей за ночь — простой номер с минимумом удобств. В среднем номер с двуспальной кроватью или двумя односпальными кроватями обходился в 4−6 тыс. рублей за ночь на двоих», — уточнила Ялбачева.

Она добавила, что чаще всего в Горный Алтай приезжают туристы из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей.

Значительный поток туристов приходится на летний период, поэтому цель региональных властей — развитие зимнего туризма.

Шесть мест на Алтае, которые стоит посетить любопытному путешественнику, — в материале altapress.ru.